Com entrada gratuita, Rio Branco recebe o primeiro Samba do Jupa

Rio Branco se prepara para receber, hoje, 4 de janeiro de 2025, o primeiro Samba do Jupa, evento que promete reunir música de qualidade, diversão e ofertas especiais para o público. Com entrada gratuita, a programação terá início às 17h, no Jupará Center Ville, e contará com as apresentações de RD e Brunno Damasceno, garantindo uma tarde repleta de samba e animação.

Para o organizador do evento, Paulo Vitor Ribeiro, esta é mais uma atração para os rio-branquences amantes de um bom samba.

“É com muita alegria que convidamos todos para o Samba do Jupa, o evento será realizado ao lado do nosso Viaduto, o mais novo ponto turístico da cidade, e promete ser um momento de muita descontração e felicidade. Teremos chope bem gelado, uma variedade incrível de petiscos e um ambiente familiar e super aconchegante. Além disso, nossas promoções especiais continuam, tornando o Jupará o lugar ideal para curtir com a família e os amigos. Estamos muito animados e esperamos que todos possam vir prestigiar, se divertir e celebrar esse grande dia conosco. Vai ser uma festa cheia de alegria e boas vibrações”, pontua.

O evento conta com o apoio como: Mais Laser, Studio Kids, Tao sushi e Jupará Center Ville, que garantem uma experiência completa para todas as idades.

Acompanhe todas as novidades pelo perfil oficial do Jupará Choperia no Instagram: @juparachoperia.

Serviço:

O quê: Samba do Jupa

Quando: 4 de janeiro de 2025, a partir das 17h

Onde: Jupará Center Ville

Entrada: Gratuita