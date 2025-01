VÍDEO: Jogador denuncia abordagem policial sofrida em aeroporto; saiba detalhes

O jogador Belga Stephane Omeonga denunciou nas suas redes sociais uma abordagem policial que sofreu em um aeroporto na Itália, na noite do Natal, no último dia 25. O meio campista foi retirado à força do avião por dois policiais. Omeonga afirma ter sido levado a um lugar sem comida e água, onde foi deixado em “estado de humilhação” por diversas horas.

No relato, o atleta afirma que a abordagem foi motivada por problemas de documentação. Ele teria sido abordado por uma aeromoça que pediu que ele saísse do avião. Omeonga então teria perguntado qual o problema, e a polícia foi chamada.

“A polícia foi chamada, fui algemado e retirado do avião à força. Fora do avião, longe de testemunhas, a policial violentamente me jogou no chão, me agrediu, e um deles pressionou o joelho contra minha cabeça”, relata.

Segundo o jogador, após ser liberado ele descobriu que um dos policiais abriu uma queixa contra ele por supostamente ter ferido o militar durante a prisão. “Até hoje não recebi nenhuma justificativa para minha prisão”, destaca Omeonga.

