VÍDEO: Homem sofre acidente após tentar pegar “carona” em traseira de ônibus

Um homem tentou pegar uma “carona” na traseira de um ônibus BRT na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas acabou sofrendo um acidente. O momento foi registrado por um motorista que acompanhava o trânsito no local.

O homem estava pendurado na traseira do coletivo, tendo que se apoiar com as mãos em uma pequena plataforma na parte superior do veículo e com os pés na placa do ônibus. As imagens do momento viralizaram nas redes sociais.

Um homem caiu após se pendurar na traseira do BRT na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, Rio de Janeiro RJ, durante a virada do ano. pic.twitter.com/97iChgZiqU — Popular News (@LevySallahK) January 3, 2025

Após alguns segundos, o indivíduo não consegue se segurar e cai da traseira no ônibus. De acordo com a TV Globo, os bombeiros disseram que não foram chamados para o local. A Mobi Rio também afirma que não teve registro dessa ocorrência.

Fonte: BNEWS