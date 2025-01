OCA Virtual oferece mais de 130 serviços online à população acreana: conheça a plataforma

Com o crescente avanço tecnológico, setores públicos passaram a oferecer serviços pela internet de forma rápida e eficiente. Por conta disso, a Organização em Centros de Atendimento (OCA), visando manter a excelência nas ofertas à população acreana, disponibiliza diversos serviços online, por meio da OCA Virtual.

Na OCA Virtual estão disponíveis um total de 136 serviços, todos gratuitos e de qualidade. Atendimentos feitos virtualmente dão oportunidade ao cidadão acreano de realizar serviços sem sair de casa. Além disso, por intermédio do site, as pessoas podem obter informações e direcionamentos sobre qualquer um dos serviços disponíveis na OCA.

A diretora da OCA, Francisca Brito, afirma que essa ferramenta é uma forma de ampliar os serviços públicos do Acre: “A OCA Virtual é uma inovação que nos permite ampliar ainda mais o alcance dos serviços públicos, garantindo que o cidadão tenha acesso rápido e eficiente, sem sair de casa, a diversos serviços. Assim, descentralizamos a oferta e atendemos também ao público digital”, destaca.

Agendamento de passaporte, emissão de carteira da pessoa idosa, consulta de documentos (carteira de identidade nacional (CIN), documentos escolares, carteira nacional de habilitação), 2ª via do título de eleitor, 2ª via do CPF e agendamento para emissão ou renovação da CIN são alguns dos serviços disponíveis na OCA Virtual.

Durante o ano de 2024, a OCA Virtual realizou mais de 45 mil atendimentos para pessoas em todo o estado e, até mesmo, fora dele. Por intermédio do site, o usuário escolhe como vai ser atendido, com serviços sendo oferecidos pelo bate-papo no chat ou por videochamada, facilitando ainda mais a utilização das ofertas realizadas pelo setor.

Como forma de manter o compromisso com a cidadania e as boas práticas da OCA, o portal também conta com atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras), para garantir acessibilidade ao cidadão de onde ele estiver.

“Com a inclusão de Libras nesse atendimento, estamos reafirmando nosso compromisso com a acessibilidade e a inclusão. Essa possibilidade de atendimento impacta diretamente a vida da população surda, proporcionando autonomia e garantindo que todos sejam atendidos de forma respeitosa e digna. Essa inclusão não é apenas um diferencial da OCA Virtual, ela é um dever que nos orgulhamos de cumprir em todas as nossas centrais”, ressalta Fran Brito.

Com mais de 200 atendimentos diários e uma média mensal de 4.405, a OCA Virtual funciona das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Para acessar o site, basta entrar no Portal de Serviços, no endereço ac.gov.br/oca, e clicar na opção “OCA Virtual”, na página principal.