Homem tenta roubar celular de jovem durante flerte: ‘RJ não tá pra amadores’; assista

Uma tentativa de flerte quase terminou em boletim de ocorrência no Rio de Janeiro. Em um vídeo que circula nas redes sociais desde quinta-feira (2), um jovem é flagrado tentando roubar o celular de uma mulher no meio da paquera.

Nas imagens, a mulher está dentro de um carro, enquanto conversa com um jovem fora do veículo. No meio do papo, porém, ele tentou puxar o celular da mão dela, que segurou o aparelho com força, evitando o roubo. Outras pessoas que estavam no local reagem e puxam o braço dele e até tentam fechar o vidro.

“RJ não tá para amadores. Fui flertar com o bofe e ele tentou me assaltar”, escreveu a moça.





Fonte: BNEWS