Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores assumiram seus cargos de acordo com o estabelecido, prontos para servir às populações de seus respectivos municípios. Como diz o ditado popular: A festa acabou! A campanha eleitoral terminou! É hora de descer do palanque. As cidades do Acre enfrentam problemas crônicos que necessitam de soluções. A população quer resultados.

Embora o debate político seja útil, ele por si só não resolve. A atividade partidária, mirando as eleições de 2026, não deve impedir a gestão eficaz e a implementação de projetos de interesse público. A partir de agora, é o tempo de ação.

Autoridades devem concentrar-se em melhorias reais para o povo, atuando além das promessas eleitorais, com foco em soluções viáveis para os desafios recorrentes. A política deve se traduzir em serviço público efetivo. Proselitismos políticos, discursos populistas e ocos não resolvem os graves problemas enfrentados pela população.

“Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las”. (Augusto Cury)

. Desde o início do processo que afirmei que o vereador eleito Joabe Lira (União Brasil) seria o presidente da Câmara Municipal.

. O prefeito Tião Bocalom aprendeu que uma base parlamentar forte é importante para o sucesso da gestão.

. Pessoa muito próxima a vereadora Elzinha Mendonça (PP) atribuiu o resultado ao bom relacionamento do governador Gladson Cameli (PP) com o prefeito Tião Bocalom (PL).

. Elzinha contava com 13 votos, mas assegurou que jamais iria contrariar politicamente uma posição do governador Gladson Cameli, seu amigo e correligionário.

. Guindado a 1ª Secretaria da Casa, o vereador Felipe Tchê (PP), é muito preparado para a função.

. O bloquinho foi contemplado com o vereador Leôncio de Carvalho na vice-presidência.

. Joabe Lira agradeça também aos vereadores do PL que renunciaram à disputa com Antônio Morais para construir a unidade desejada por Bocalom.

. Samir Bestene ficou insatisfeito, mas é parte do jogo! Tem tudo para chegar à Assembleia Legislativa em 2026; é só não permitir ser consumido pela mágoa.

. Como diz o experiente Narciso Mendes de Assis:

. “Muitas vezes quem tudo quer, tudo perde”.

. Na entrevista que fiz com a vice-governadora Mailza Assis (PROGRESSISTA), Gazeta Entrevista) ela deixou cristalino sua disposição de disputar o governo.

. Se alguém tinha dúvidas, não terá mais.

. Os novos prefeitos do interior comecem a trabalhar porque a notícia que chega na capital é que algumas cidades estão sendo invadidas por buracos.

. “Cada povo tem o governo que merece”. (Frase de Joseph Maistre)

. As próximas eleições serão para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual.

. Portanto, senhores, ao trabalho, que o foco das críticas do povo agora é direcionada aos que estão encastelados no poder.

. A política, nos últimos anos, enveredou por um caminho muito ruim e perverso.

. Os interesses privados se sobrepuseram ao bem comum.

. O sistema eleitoral-partidário foi subordinado ao poderio econômico criando uma elite política insensível aos problemas da população mais pobre e necessitada.

. Não são todos, evidentemente!

. Ano novo, vida nova que a esperança não morre!

. Bom dia!