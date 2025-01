Cássia Kis arma barraco em supermercado do Rio por motivo inusitado; Vídeo

A atriz Cássia Kis armou um verdadeiro barraco dentro de um mercado do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (2). Ela ficou incomodada com os trajes de praia que duas jovens, que estavam com a família, estavam utilizando dentro do estabelecimento. As informações são do portal LeoDias.

No registro obtido pelo portal, é possível ver o momento em que a famosa é repreendida pelo pai de uma das meninas. “Você é dona para proibir? Eu até te admirava, mas agora …”, disparou o senhor.

De acordo com o site, uma das moças, de 24 anos, explicou que estava acompanhada dos pais de sua amiga, e do irmão dela – e, inclusive, perguntaram aos seguranças sobre as normas do local para entrarem com as vestimentas.

“Estávamos voltando da praia ontem, eu, a minha amiga, o pai e a mãe dela, o irmão e a namorada dele. Estávamos com a parte de cima do biquíni à mostra, e com uma saída de praia e calça. Antes de entrar no supermercado e não passar por nenhum tipo de constrangimento, perguntamos à segurança se poderíamos entrar daquela forma, e ela disse que sim, não havia problema algum”, disse ela.

Quando chegaram no caixa, as amigas foram abordadas pela famosa. “No caixa, ela veio e falou: ‘Oi, vocês moram aqui? Vocês são do Rio de Janeiro?”, indagou Kis.

“Respondemos que não éramos do Rio. E ela disse: ‘Ah, então é por isso. Mas olha, não pode andar assim no supermercado, isso é uma falta de respeito’”, esbravejou a famosa.

“Não deu nem tempo da gente responder e ela saiu. Foi ao caixa para pagar as compras dela, e começou a falar que isso era inaceitável, que não aceitava isso, que não podiam deixar a gente entrar daquela forma no mercado. E aí o pai da minha amiga viu e foi falar com ela, pois ele não gostou da situação. E ela então começou a xingar e falar ‘quer andar assim vai para a praia, não pode aqui, por isso existe uma praia’”, encerrou a moça.

Fonte: BNEWS