Bandidos armados agridem passageiros e fazem arrastão em BRT; veja vídeo

Criminosos invadiram BRT, tomaram pertences de passageiros e agrediram um deles com coronhadas | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes sociais

Bandidos armados promoveram momentos de terror para passageiros de um ônibus BRT na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro, no último sábado (28). Câmeras de segurança do transporte público flagraram os criminosos invadindo o veículo, agredindo populares e levando pertences.

O crime aconteceu entre as estações Pedras de Itaúna e Rio Mar. Nas imagens é possível ver ao menos sete bandidos com facas e armas ameaçando os passageiros. A ação criminosa durou menos de 5 minutos.





Uma das vítimas é abordada de forma violenta. O suspeito puxa o celular da mão dele e pede a senha, mas o rapaz demora a responder e leva uma coronhada na cabeça. Depois, o mesmo homem é abordado por outro criminoso, que leva relógio e fones de ouvido.

Após levar os itens de cerca de seis passageiros, os suspeitos gritam para que o motorista pare o ônibus. “Esse piloto aí, tira foto dele. Abre, piloto. Quer morrer, filho da p*?”, ameaça um deles antes de fugir em grupo.

Segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos os envolvidos têm passagens pela polícia. O caso foi registrado na Delegacia da Barra da Tijuca.

