Acre sedia em maio Força-Tarefa de Governadores do Clima e Floresta; grupo de trabalho organiza evento

O governo do Acre se prepara para sediar a 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa de Clima e Florestas dos Governadores (GCF Taske Force). Para dar celeridade ao planejamento e coordenação do evento anual, o governador Gladson Cameli publicou nesta quinta-feira, 2, o Decreto nº 11617, que estabelece a composição da Comissão Organizadora Executiva (COE).

O evento será sediado na capital acreana em maio deste ano e reunirá autoridades governamentais e secretários de Estado, autoridades internacionais, especialistas, pesquisadores e doadores engajados na preservação ambiental e no enfrentamento às mudanças climáticas.

Em fevereiro de 2023, em Mérida, no México, o Acre foi escolhido, por votação unânime, para sediar o evento global, em 2025. O evento anual do GCF é realizado anualmente em cidades dos 43 territórios, de 11 países, que fazem parte do GCF TF.

Sobre a Comissão Organizadora Executiva

De acordo com a publicação, a COE para a 15ª Reunião Anual da GCF irá atuar como órgão colegiado auxiliar com a finalidade de planejar, coordenar e executar as ações necessárias à realização do evento, garantindo sua organização e o alcance de seus objetivos.

São competências da COE: elaborar o planejamento estratégico do evento; coordenar as atividades logísticas, protocolares e de comunicação; promover a articulação com entidades públicas, privadas e organizações não governamentais envolvidas no evento; submeter relatórios periódicos de andamento das ações ao governador e exercer outras atividades necessárias à plena execução do evento.

A COE é composta por 14 órgãos e entidades, que irão atuar nos seguintes eixos temáticos: execução, debates técnicos, comunicação e turismo.

A coordenação de cada eixo deve indicar um membro titular e seu suplente para compor o Colegiado e também ficará responsável por orientar e supervisionar os trabalhos, bem como convocar as reuniões.

No eixo de execução, a Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC) atua como coordenadora-geral, com o apoio do Gabinete Pessoal do Governador (GABGOV); da Casa Militar (CASMIL); da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) irá atuar como coordenadora no eixo de debates técnicos com o apoio das secretarias de Agricultura (Seagri); de Planejamento (Seplan); dos Povos Indígenas (Sepi); do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC) e de Meio Ambiente do Acre (Imac).

No eixo de comunicação, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) atua como coordenadora, com o apoio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

No de Turismo, a coordenação será conduzida pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

De acordo com o decreto, os órgãos, entidades e instituições públicas e privadas que não compõem a COE podem encaminhar propostas, por meio de documento dirigido à Coordenação-Geral. Para saber mais, acesse a íntegra da publicação.