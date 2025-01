11 itens aumentam de preço e cesta básica termina 2024 com novo aumento de 2,71% no Acre

Em dezembro o custo total da cesta básica alimentar para uma pessoa foi de R$ 568,59 em Rio Branco. Dessa forma, comparando os resultados da pesquisa com mês

anterior (novembro/2024), constatou-se aumento de 2,71% no valor total da cesta. Os dados constam de pesquisa mensal realizada pela Secretaria de Estado do Planejamento do Acre sob a coordenação do especialista Marky Brito.

Em dezembro de 2024, constatou-se que, dos 14 produtos que compõem a cesta básica alimentar, 11 registraram alta de preço em relação ao mês de novembro/2024, sendo o mais expressivo no item café, que registrou variação positiva de 16,86%, na sequência a banana (11,02%) e óleo (5,60%). Por outro lado, os outros 03 produtos da cesta apresentaram diminuição de preço. A maior redução ocorreu no item tomate, que registrou variação negativa de 4,84%, seguido pelo feijão (-1,26%) e a farinha de mandioca (-0,29%).

A pesquisa corresponde à coleta primária, tabulação e divulgação de informações dos principais estabelecimentos que comercializam os produtos que compõem as

cestas básicas de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal.

As três cestas compõem as provisões mínimas para o sustento e bemestar de um trabalhador em idade adulta, que foram determinadas pelo Decreto Lei nº. 399/1938, que regulamenta o salário mínimo e que continua em vigor até hoje. As provisões são diferentes para cada região do país, sendo

adotadas para o Acre as quantidades referentes a Região 2.

