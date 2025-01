Vídeo: Influenciadora expõe marido: “o de vocês também é assim?”

A influenciadora digital Maíra Cardi usou as suas redes socias para mostrar um pouco do comportamento do seu marido, o empresário Thiago Nigro, também conhecido como “Primo Rico”. A esposa, que está grávida, à espera do primeiro filho do casal, filmou a pia do banheiro que estava tomada de pelos.

“Eu quero saber se tem algum marido aí, do outro lado, que faz isso. Me deem esperanças. É óbvio que eu não vou deixar isso para o funcionário, eu vou limpar, pois ele não vai”, disse Maíra.

De acordo com a coach de emagrecimento, Thiago justifica que não limpa por não saber fazer isso e que, caso tentasse, iria sujar ainda mais.

Maíra também mostrou que essa não é a única bagunça que o maridão deixa. A influenciadora afirmou que não coloca as roupas para lavar e deixa todas elas espalhadas pelo quarto.

“A roupa, normalmente, ele tira e deixa a roupa do jeito que ele tira”, mostra ela, filmando as peças no chão.

Thiago Nigro se defende, diz que Maíra está sendo injusta e justifica não ter tempo para arrumar, pois trabalha muito. Ele também questiona a esposa se custa ela arrumar o que foi deixado bagunçado por ele.

Veja:





Fonte: BNEWS