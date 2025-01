VÍDEO: Dupla criminosa invade barbearia e atira em policial civil durante assalto

Um policial civil foi baleado durante uma assalto dentro de uma barbearia na cidade de Timon, no interior do Maranhão, na última terça-feira (31). Uma câmera de segurança instalada no estabelecimento flagrou o momento em que uma dupla criminosa invadiu o local e efetuou os disparos.

As imagens mostram a movimentação tranquila na barbaria, com alguns clientes sendo atendidos e outros aguardando a vez. De repente, dois homens armados invadem o local e começam a tomar pertences. (Assista abaixo)

Um dos suspeitos se aproxima do policial, que estava sentado sendo atendido pelo barbeiro. Ao perceber que a vítima estava armada, o criminoso tenta arrancar a arma do agente, mas não consegue. O comparsa, então, se aproxima e efetua o disparo.

O policial cai no chão e a dupla foge com a arma e outros pertences. Ainda nas imagens é possível ver que um pai, sentado no sofá, tenta proteger o filho pequeno do crime.

A vítima foi identificada como Bruno Tavares, lotado em União. Ele foi socorrido até um hospital em Teresina, onde passou por cirurgia.

Policiais da região foram acionados para capturar os assaltantes, mas nenhum foi preso até o momento.

