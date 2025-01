VÍDEO: Cadela charmosa encanta ao dar sorriso para humanas favoritas

Cadela charmosa viralizou nas redes socias com vídeo obdecendo comando fofo | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

Uma cadelinha chamada Maia mostrou ter charme o suficiente para encantar milhares de pessoas, ao obedecer um comando adorável das suas humanas favoritas.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, a cadela surgiu abrindo seu melhor sorriso canino após as suas tutoras pedirem isso para ela. “Quando você sabe que é linda. Dá um sorriso, Maia”, anunciaram no vídeo.

“Quem aguenta essa fofura, pessoal”, dizia a legenda da publicação que viralizou e atingiu 235 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados pela fofura da cadelinha sorridente. “Miss Simpatia”, “Cada vez que ele sorrir, eu dou gargalhada aqui”, “Vocês não sabem o que o tutor sente quando chamam o nosso doguinho de lindo” e “Não consigo sair deste video”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS