Saiba como manter a rotina de controle do Aedes aegypti durante as férias escolares

Manter a rotina de controle a Aedes aegypti durante as férias escolares é essencial para prevenir a transmissão de doenças como a dengue , Zika e chikungunya . O período de férias pode ser aproveitado para envolver toda a família em ações educativas e práticas que ajudam a eliminar criadouros do mosquito. Confira algumas dicas:

Incentive a participação das crianças

• Transforme o controle ao mosquito em uma atividade lúdica e educativa. Use jogos, histórias e desafios para ensinar sobre a importância de eliminar focos de água parada.

• Crie um “dia do mutirão” para vistoriar a casa e o quintal.

Reforce a limpeza de ambientes

• Dedique tempo para limpar ralos, calhas entupidas, bandejas que coletam água drenada por aparelhos de ar-condicionado ou condensada pelo funcionamento do motor de geladeiras de modelo mais antigo e outros recipientes que possam acumular água.

• Descarte corretamente objetos inservíveis, como garrafas plásticas, potes, tampas plásticas e outras matérias descartáveis.

• Cuide dos depósitos de águas dos animais, lavar semanalmente os bebedouros de animais, com esponja, água e sabão para eliminar os possíveis ovos dos mosquitos que possam estar na borda do recipiente.

• Piscinas ou fontes, manter a água sempre tratada;

• Toldos podem acumular água, abrir semanalmente, inclusive em dias de sol, para evitar acúmulo da água;

• Caso a família vá viajar, deixe recipientes como caixas d’água, ralos e tanques devidamente tampados.

Promova a conscientização

• Converse com vizinhos e amigos sobre a importância de ações conjuntas no controle ao mosquito, principalmente em áreas de lazer ou condomínios.

Aproveite o tempo livre para ações comunitárias

• Organize campanhas em praças, parques ou escolas locais. Essas atividades podem incluir palestras, distribuição de materiais informativos e orientações. O site do Ministério da Saúde dispõe de material educativo para ajudar nesta missão.

• Manter o foco na prevenção, mesmo durante as férias, é um compromisso de todos. O esforço contínuo é fundamental para reduzir os casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e garantir a saúde das comunidades.