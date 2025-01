Rios do Acre oscilam mas Defesa Civil mantém alerta em todo o Estado

A Defesa Civil do Estado do Acre divulgou nesta quinta-feira, 2, um boletim sobre a situação dos principais rios que cortam o estado. Segundo o coordenador do órgão, coronel Carlos Batista, os níveis hídricos indicam processo de vazante. O gestor também destaca a importância da colaboração entre as autoridades municipais e estaduais para garantir que as medidas preventivas sejam implementadas com eficácia.

“Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá apresentou uma vazante de 12 centímetros nas últimas 24 horas; a cota atual lá é de 8 metros e 13 centímetros. Da mesma forma, em Tarauacá, o Rio Tarauacá baixou um centímetro de ontem para hoje e está na cota de 4 metros e 78 centímetros. Em Manoel Urbano, o Purus baixou 8 centímetros nas últimas 24 horas, e a cota atual é de 5 metros e 96 centímetros. Já em Sena Madureira, o Iaco baixou 12 centímetros no mesmo período, com uma cota bem alta no momento, de 8 metros e 6 centímetros. Aqui na bacia do Rio Acre, todas as cidades na extensão do Rio, desde Assis Brasil até Rio Branco, também registraram vazante. Em Rio Branco, a cota agora é de 6 metros e 69 centímetros, e continua apresentando sinal de vazante”, detalha.

O movimento de descida no nível das águas é um reflexo positivo para as regiões que recentemente enfrentaram riscos de enchentes devido às chuvas intensas. Apesar da tendência de vazante, a Defesa Civil permanece em estado de monitoramento constante para evitar surpresas e garantir a segurança das comunidades.

A população ribeirinha, em especial, tem mantido contato direto com as autoridades para realizar atualizações diárias sobre as condições hídricas. Além disso, as equipes técnicas continuam orientando as comunidades sobre a importância de estarem preparadas para possíveis emergências.

Com a previsão de estabilidade nas próximas semanas, espera-se que o nível dos rios continuem a baixar gradativamente, reduzindo o impacto para as regiões afetadas e proporcionando maior tranquilidade para a população.