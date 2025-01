Portal do Detran anuncia mais de 40 serviços para a população do Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) encerra 2024 com um balanço positivo de iniciativas voltadas à educação, fiscalização e engenharia. Modernizando a sinalização e promovendo ações de conscientização no trânsito, o órgão segue atuando em várias frentes, alcançando resultados expressivos, com segurança e fortalecimento da relação com a sociedade acreana.

Investindo na modernização de seus serviços, expandiu a oferta de atendimentos digitais. Entre as novidades, a integração total com o Portal de Serviços do governo federal, onde o cidadão pode acessar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também pelo app Gov.BR, ampliando a segurança e a conveniência para os usuários.

Renovar os documentos pela internet, seja a habilitação ou o do próprio veículo, já era possível desde 2020. Mas hoje o site da autarquia abriga mais de 40 serviços online, que podem ser realizados a distância, evitando perda de tempo em filas ou se deslocando às unidades do Detran na capital e interior.

Em resposta ao aumento de tentativas de fraude envolvendo notificações falsas de suspensão da CNH, a comunicação com a população foi fortalecida. Foram divulgadas orientações sobre como identificar mensagens oficiais do órgão.

O site e o aplicativo do Detran receberam atualizações para aumentar a segurança digital dos usuários. Condutores e proprietários de veículos foram alertados, inclusive, sobre cobrança de taxas.

Movimento Maio Amarelo com ações inovadoras

O Detran priorizou campanhas educativas em 2024, reforçando mensagens de segurança no trânsito em escolas, empresas e espaços públicos. Programas como o Movimento Maio Amarelo” e a Semana Nacional de Trânsito ganharam destaque com atividades interativas, distribuição de materiais informativos e palestras.

Nas escolas, mais de 10 mil estudantes participaram de atividades lúdicas e informativas, com foco em respeito à sinalização e comportamento seguro no trânsito. Nas empresas, palestras e ações específicas foram realizadas com o setor de transporte, destacando a importância da direção defensiva.

Programa CNH Social

Em 2024, o número de cinco mil habilitações gratuitas se repetiu. Em um mês, foram mais de 38 mil inscrições no maior programa social da história do Detran. Até o fim de 2024 já foram 12 mil pessoas beneficiadas com a primeira CNH, adição e mudança de categoria.

Estudantes egressos da rede pública, moradores de áreas rurais e moradores das 22 cidades do Acre podem disputar as vagas, bastando apenas ter inscrição ativa no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, ter mais de 18 anos e ser alfabetizado.

Em Manoel Urbano, onde o Detran inaugurou sua 16ª unidade em maio deste ano, o programa beneficiou o produtor rural Valdir de Souza Júnior. O trabalhador conseguiu mudar para a CNH categoria D e agora dirige veículos pesados.

“Eu soube por uma vizinha e resolvi me inscrever. Tudo foi rápido e em menos de três meses eu já estava com minha carteira. Era um sonho dirigir caminhão e isso vai me ajudar na lida, na colônia onde moro com meus pais e minha família”, disse.

Ações de educação e fiscalização

O programa de educação no trânsito foi ampliado para atender comunidades rurais e indígenas. Este ano, mais de 180 mil pessoas foram alcançadas durante as oficinas práticas e palestras. As atividades desenvolvidas pelo Detran também são fortalecidas pelo apoio de igrejas, associações de moradores e lideranças em comunidades de difícil acesso.

A fiscalização ganhou reforço com operações conjuntas realizadas em parceria com as polícias. As ações focaram na redução de infrações como direção sob efeito de álcool e excesso de velocidade. A Operação Lei Seca foi fortalecida, com o incremento nos valores repassados à Polícia Militar (PMAC), por meio de Termo de Cooperação e mais de R$ 8,5 milhões. O Batalhão de Trânsito (Bptran) tem liderado as abordagens e efetivado flagrantes de crimes nas vias.

Em Sena Madureira, por exemplo, o Detran entregou nova viatura e equipamentos à PMAC. “Por meio dessa parceria, estamos aumentando nossa capacidade de policiamento de trânsito, com o objetivo de prevenir sinistros nas vias da capital e do interior, reforçando o trabalho dos nossos policiais militares em diversas cidades do estado”, destacou a comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, tenente-coronel Eliana Maia.

Estratégias integradas entre o Detran e as prefeituras resultou na implantação de redutores de velocidade, revitalização da sinalização horizontal, novos semáforos e faixas de pedestre. Na capital e cidades do interior levamos campanhas de conscientização para motociclistas, ciclistas e pedestres, inclusive com distribuição de brindes.

Concurso público e capacitação de servidores

Com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento, o Departamento de Trânsito avançou na realização de concurso público para diversos cargos de nível superior.

Foram realizadas etapas eliminatórias, como prova física e exame psicotécnico, para selecionar novos profissionais. A ampliação do quadro de funcionários visa descentralizar o atendimento e fortalecer a atuação em municípios menores.

Serão pelo menos 91 convocados nas áreas administrativa e operacional já em 2025. Programas de capacitação interna com foco em atendimento humanizado e eficiência técnica já estão sendo desenhados para receber os novos servidores.

Modernização do espaço físico e frota

Em 2024, o governo investiu em um antigo sonho dos servidores e população: a unificação dos serviços do Detran na capital. Em um prédio dez vezes maior, a nova sede do Detran, localizada na Estrada Dias Martins, reúne os serviços que antes eram realizados em cinco unidades.

Junto com o novo prédio, o governador Gladson Cameli entregou novas viaturas, etilômetros e anunciou outros programas para facilitar a habilitação de pessoas de baixa renda.

“Estamos cada vez mais próximos da população, de quem precisa de um serviço de excelência. A equipe do Detran tem feito um trabalho que está marcado na história do Acre, mudando essa imagem que as pessoas tinham desse órgão importante. O Departamento de Trânsito tem hoje outra filosofia e ajuda o governo com recursos para investimentos em áreas estratégicas, como saúde, segurança e infraestrutura”, disse o governador.

Programa Aprova Mais

A novidade para este ano foi a institucionalização do Programa Aprova Mais Detran, que auxilia candidatos com dificuldades no processo de obtenção da carteira de motorista.

Instrutores do próprio Departamento de Trânsito participam do processo de formação daqueles que estavam com processos bem próximos ao vencimento e, dificilmente, conseguiriam concluir dentro do prazo de 12 meses.

Funcionando em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o Aprova Mais tem mudado a vida de muita gente, como foi o caso da dona de casa Alcinete do Rosário, primeira a receber uma CNH emitida pelo programa.

“Eu não me via dirigindo. Tinha muito medo. Paguei mais de R$ 2 mil para realizar esse sonho. Fiz todo o processo e quando reprovei, não tinha dinheiro para pagar o reteste, por isso já ia desistir”, afirmou a dona de casa.

Ações integradas e presença no interior

Durante grandes eventos, como Carnaval, Expoacre Rio Branco e Juruá, reinauguração do Arena da Floresta e festivais regionais, o órgão de trânsito coordenou operações para garantir a segurança viária.

Sempre desenvolvendo estratégias para minimizar congestionamentos e garantir a fluidez do trânsito, o órgão promoveu campanhas de conscientização sobre o uso correto de áreas de estacionamento e indicando rotas alternativas.

No interior, as 16 unidades do órgão foram ampliadas para oferecer mais conforto aos trabalhadores e população que busca os serviços. Hoje, apenas Jordão, Santa Rosa, Bujari e Porto Acre ainda não contam com Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), mas já há projetos em execução para implantar as representações.

Grupos reflexivos de trânsito e parcerias

Condutores reincidentes em infrações participaram de encontros educativos para refletir sobre seus comportamentos, com mais de 300 motoristas participando do programa.

Em parceria com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Detran conduziu grupos reflexivos com condutores reincidentes em infrações de trânsito. Esses encontros visaram reeducar e conscientizar motoristas sobre as consequências de seus atos.

“Participar foi importante pra mim, já que ganhei um certo aprendizado no trânsito. Estou aqui por causa de um acidente. Tinha bebido e eu vi que isso não é certo, é arriscado. A gente pode até matar uma pessoa inocente e aí quando você percebe, já cometeu o erro”, declarou o cumpridor de pena de iniciais M.E.

A colaborações com instituições estaduais e nacionais foi fortalecida. Com os ministérios da Justiça e dos Transportes, campanhas contra direção sob efeito de álcool e outras drogas foram desenvolvidas, além das operações integradas com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um olhar para o futuro

O ano de 2024 se encerra com números expressivos de avanços e melhorias no trânsito do estado. O compromisso com a segurança, modernização e educação de trânsito garantiu impactos reais e duradouros.

Em 2025, a meta é ampliar programas educativos, modernizar ainda mais os serviços digitais, fortalecer ações de engenharia e intensificar o trabalho de fiscalização, tudo isso com o intuito de salvar vidas no trânsito.