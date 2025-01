PM reage a provocações e derruba motociclista com voadora; Confira o vídeo

Um vídeo registrou o momento em que um policial militar derruba um motociclista com um chute. O caso aconteceu em Itapevi, na Grande São Paulo, e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, o motociclista aparece parado em frente a uma farmácia e provoca o agente com gritos. Após a reação do PM, outro policial se junta e o homem é novamente derrubado com um chute na barriga.

A Secretaria de Segurança Pública afirmou que as imagens estão sendo analisadas e que os responsáveis serão identificados. A Corregedoria da PM reforçou estar à disposição para apurar o caso.

Fonte: BNEWS