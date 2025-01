A Polícia Militar do Acre (PMAC) registrou avanços significativos em 2024, com destaque para a redução nos índices de criminalidade e um volume expressivo de ações realizadas. Os números, divulgados pela Assessoria de Análise Criminal da instituição, reforçam a eficácia das estratégias implementadas e evidenciam o compromisso da instituição com a segurança pública.

No comparativo anual, as mortes violentas intencionais caíram 15% em todo o estado, passando de 207 casos em 2023 para 176 em 2024. Em Rio Branco, a redução foi ainda mais expressiva, atingindo 19% no mesmo período. Também houve um declínio de 20% nos casos de feminicídio, que passaram de 10 para 8 ocorrências no ano.

Outro indicador positivo foi a diminuição dos roubos, com uma queda de 38% no estado. Os números caíram de 2.065, em 2023, para 1.272, em 2024. Em Rio Branco, os dados mostram um recuo de 43%, com 980 ocorrências registradas em 2024, contra 1.728 no ano anterior.

A atuação ostensiva da PMAC contribuiu significativamente para esses resultados. Ao longo do ano, foram realizadas 9.049 operações e 310.141 abordagens, incluindo ações em embarcações. As apreensões de armas totalizaram 896 unidades, sendo 505 de fogo, além de 357 veículos recuperados. No combate ao tráfico de drogas foram atendidas mais de mil ocorrências com apreensões de entorpecentes, além de 835 foragidos capturados e 6.361 conduções para delegacias.

Paralelamente, as ações comunitárias também ganharam destaque, com 15.807 iniciativas voltadas para a aproximação com a sociedade, reforçando a confiança mútua entre a polícia e a população.

A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, avaliou positivamente os resultados, destacando o esforço coletivo da corporação. “Os dados gerais apontam para um avanço expressivo nas estatísticas de segurança pública, com reduções significativas nos crimes mais graves. O desafio agora é manter esse progresso e continuar a trabalhar em soluções que possam reduzir ainda mais os índices em áreas críticas, garantindo a segurança e o bem-estar da população”, pontuou.