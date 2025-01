Pai e filha são atingidos por bala perdida durante festa de réveillon; veja o vídeo

Enquanto curtiam o réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, pai e filha foram atingidos por uma bala perdida. A adolescente, de 14 anos, mora em Curitiba e foi passar a virada do ano com o pai, Ayrton Lacerda.

Nas redes sociais, o pai da jovem detalhou o acontecimento, criticou a organização do evento e se emocionou ao falar sobre o ferimento da filha.

Eu tô aqui no Souza Aguiar (hospital), minha filha tomou um tiro no braço na praia em Copacabana. Eu vim no réveillon, uma coisa pra gente curtir, se divertir e aconteceu isso. Eu tomei um tiro na coxa, ele ricocheteou e pegou no braço da minha filha”, descreveu Ayrton.

Com a roupa suja de sangue, o homem afirma que não recebeu apoio da organização do evento para socorrer a filha baleada e teve que carregá-la sozinha por um longo percurso.

Os organizadores não quiseram nem carregar minha filha. Eu tive que carregar ela no braço, pular a barreira. Minha sorte que um bombeiro me ajudou a carregar ela. […] Eu fui buscar minha filha em Curitiba e aconteceu uma coisa dessa… O Rio de Janeiro tá um nojo, tá um lixo”, critica o homem.

Veja o desabafo do pai:





