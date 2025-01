O que há no seu chá? Cientistas revelam descoberta surpreendente sobre saquinhos

Saquinhos de chá feitos com polímeros liberam milhões de nanoplásticos e microplásticos durante o uso, segundo estudo realizado por pesquisadores da PlasticHeal. Pela primeira vez, foi demonstrado que essas partículas podem ser internalizadas por células do intestino humano, alcançando a corrente sanguínea e se espalhando pelo corpo.

A poluição por microplásticos representa um problema ambiental crítico, com implicações crescentes para a saúde e o bem-estar das futuras gerações. Além de embalagens de alimentos, a inalação e a ingestão desses compostos plásticos são as principais formas de exposição humana.

De acordo com o estudo, durante a infusão:

O polipropileno libera cerca de 1,2 bilhão de partículas por mililitro, com tamanho médio de 136,7 nanômetros.

A celulose libera aproximadamente 135 milhões de partículas por mililitro, com tamanho médio de 244 nanômetros.

O náilon-6 libera em torno de 8,18 milhões de partículas por mililitro, com tamanho médio de 138,4 nanômetros.

Nos experimentos, as partículas foram expostas a células intestinais. As células que produzem muco apresentaram a maior absorção dos compostos plásticos. O resultado reforça a necessidade de aprofundar as investigações sobre os impactos da exposição a esses materiais no organismo humano.

Fonte: BNEWS