Joabe Lira é confirmado como presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco

A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco para o biênio 2025/2026 confirmou o vereador Joabe Lira (UB) como presidente do Poder Legislativo. Felipe Tchê (PP) foi eleito 1º secretário, e Leôncio Castro (PSDB) assumirá a vice-presidência. A votação, realizada de forma nominal, ocorreu nesta quarta-feira, 1°, na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran). Os demais candidatos, vereadores Éber Machado (MDB) e André Kamai (PT) foram derrotados no pleito.

Completando a composição da Mesa Diretora, o vereador reeleito Antônio Moraes (PL), decano da Casa, assumirá a 2ª secretaria, enquanto Lucilene Vale (PP) foi escolhida como suplente da Mesa.

O presidente eleito, Joabe Lira, destacou a importância do momento e garantiu que a Câmara manterá sua autonomia em relação ao Executivo. “Hoje é um dia importante para todos nós. Nós, vereadores eleitos, tomamos posse. O prefeito Tião Bocalom também foi empossado para o seu segundo mandato, com uma votação expressiva, o que demonstra a aprovação da gestão dele pela população, com mais de 40 mil votos de diferença para o segundo colocado. Nossa proposta é ter uma Câmara atuante, forte e próxima da população. Queremos caminhar em harmonia com o Poder Executivo Municipal, reconhecendo os muitos problemas que Rio Branco ainda enfrenta. Apesar dos avanços no primeiro mandato, muito ainda precisa ser feito, e queremos uma Câmara forte e atuante para contribuir nesse processo”, declarou.