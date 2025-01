Governo Federal diz que mandou mais de R$ 11,5 bilhões ao Acre só em 2024

Com uma população de 880,6 mil habitantes e 319.321 domicílios espalhados em seus 22 municípios, o governo do Acre e suas prefeituras municipais receberam, entre janeiro e novembro de 2024, R$ 8,7 bilhões em transferências realizadas pelo Governo Federal.

Somam-se a isso R$ 2,7 bilhões em recursos federais transferidos para os cidadãos acreanos, via Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada, Seguro-Desemprego e Benefícios Previdenciários ao longo do ano.

Os programas sociais e as políticas retomadas ou lançadas pelo Governo Federal beneficiaram centenas de milhares de moradores do Acre em diversas frentes.

Na saúde, vários programas obtiveram resultados de destaque no Acre. O Mais Médicos conta atualmente com 232 médicos e médicas atuando no estado, dos quais 72 são novos profissionais que passaram a atuar a partir de 2023. Desse total, 25 atuam em Distrito Sanitário Indígena.

O programa Brasil Sorridente contabilizava, até outubro, 32 novas equipes de saúde bucal habilitadas a partir de 2023, chegando a 164 no estado. O Acre conta com dois Centro de Especialidades Odontológicas e três Unidades Odontológicas Móveis operando por meio de custeio federal.

Por meio do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias, foram realizadas 9,4 mil cirurgias entre fevereiro e setembro deste ano. Além disso, até novembro, o Farmácia Popular já havia beneficiado 10,9 mil pessoas no estado, das quais 91,7% eram mulheres. Do total, 10,8 mil pessoas retiraram medicamentos gratuitos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e contraceptivos. Outras 445 pessoas adquiriram medicamentos com desconto, enquanto 8,6 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família retiraram todos os medicamentos de forma gratuita.

É esse país que queremos entregar de volta para a sociedade brasileira: um país melhor economicamente, socialmente, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da respeitabilidade, do ponto de vista da educação. Em 2025 o trabalho continua

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente da República

EDUCAÇÃO – Os investimentos federais permitiram avanços importantes no Acre no campo da educação. Neste ano, até novembro, o Pé-de-Meia já havia beneficiado 26 mil estudantes, fruto de um investimento de R$ 33,7 milhões. Já o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) atendeu, entre janeiro e outubro, 249,6 mil estudantes, em 1,47 mil escolas, com repasse de R$ 28,7 milhões.

Iniciativas como a Escola em Tempo Integral e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tiveram adesão do estado e de seus 22 municípios. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) beneficiou, entre janeiro e outubro, 48 mil estudantes do estado, por meio de um repasse federal de R$ 9,7 milhões, enquanto o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) beneficiou 203,4 mil estudantes em 1,46 mil escolas acreanas via repasses de R$ 13,9 milhões que permitiram a aquisição de 1,3 milhão de exemplares de livros e materiais didáticos.

Além disso, o Prouni conta com 704 bolsistas no estado a partir de 2023, dos quais 559 são pessoas negras (79,4%) e 456 mulheres (64,7%). Do total, 584 são bolsas integrais (82,9%). Somam-se a isso as Bolsas de Pesquisa e Formação – CNPq, que até novembro deste ano asseguraram, por meio de repasses de R$ 2,7 milhões, 196 bolsas para instituições no estado, das quais 59,6% foram ocupadas por mulheres.

INFRAESTRUTURA – O Programa Luz para Todos realizou 2,1 mil novas ligações no estado desde 2023. Já o Minha Casa, Minha Vida assegurou 276 moradias financiadas por meio do FGTS, com valor total de R$ 40,5 milhões em oito municípios acreanos a partir de 2023. Desde o ano passado, foram selecionadas 2,8 mil moradias em 20 novos empreendimentos da Faixa 1 para receber investimento do Governo Federal em nove municípios.

Já o PAC Seleções contabilizava, em dezembro deste ano, 107 empreendimentos selecionados em 21 municípios do estado, dos quais 34 estão voltados para a Educação – 11 escolas em tempo integral, cinco escolas de educação infantil e 18 ônibus escolares. Outras 12 estão voltadas para o campo da Saúde: três Unidades Básicas de Saúde, cinco Unidades Odontológicas Móveis, três Centros de Atenção Psicossocial e uma policlínica.

Seis são destinados à Infraestrutura Social Inclusiva, com um espaço esportivo comunitário, três CEUs da Cultura e um Centro Comunitário pela Vida. Outros 42 projetos destinam-se ao setor de Cidades Sustentáveis e Resilientes, com obras como esgotamento sanitário e prevenção a desastres (drenagem), entre outras; enquanto 13 projetos são voltados ao abastecimento de água urbano.

“Temos uma missão nesse país. Temos o compromisso de melhorar a vida desse povo e de entregar esse país crescendo. O dado concreto é que o Brasil vive um momento excepcional do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista da geração de empregos, do ponto de vista do comércio”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num breve balanço de meio de gestão, na última sexta-feira, 20 de dezembro, em Brasília (DF).

“É esse país que queremos entregar de volta para a sociedade brasileira: um país melhor economicamente, socialmente, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da respeitabilidade, do ponto de vista da educação. Em 2025 o trabalho continua”, completou o presidente, ao lado de ministros e ministras, na confraternização de fim de ano.

Confira um resumo dos investimentos federais no ACRE em 2024