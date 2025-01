Em 2024, fugas dos presídios cairam 30% em relação a 2023 no Estado do Acre, diz Iapen

No último ano, as unidades prisionais do estado apresentaram uma redução de 30% nas fugas de detentos, em relação ao ano de 2023. Essa redução é fruto do trabalho do governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Pública do Acre (Iapen), que visa reforçar cada vez mais a segurança da população.

Em 2023, foram registradas 36 fugas, em unidades prisionais dos municípios de Rio Branco, Senador Guiomard, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Já em 2024, o número foi de 25 evasões, que aconteceram nas unidades prisionais nas cidades de Rio Branco, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, explicou que as fugas ainda existem, mas que o Estado está trabalhando para melhorar cada dia mais o sistema prisional e existe o esforço de toda a Segurança Pública na recaptura dos evadidos.

“De fato são identificados episódios de fuga em algumas unidades prisionais. Mas, para melhorar o nosso sistema de segurança e ampliar o efetivo policial, o concurso do Iapen se encontra cumprindo o cronograma e já foi publicado o resultado da investigação criminal e social”, explicou. Além disso, o presidente destacou que os grupos operacionais da instituição trabalham diariamente no fortalecimento da segurança interna dos presídios.

O gestor explica que o governo continua realizando melhorias em unidades do estado: “Com relação às melhorias, o governo tem investido à medida que já foi entregue a reforma do pavilhão no Presídio Antônio Amaro Alves, e de um pavilhão que foi recém construído no Presídio Feminino de Rio Branco. Há um grande esforço e interesse do Iapen, da Sejusp [Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública] e instituições parceiras na captura dos fugitivos”, concluiu.