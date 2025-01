Cabe no seu time? Futebol europeu tem lista de craques com contrato encerrando em 2025; veja nomes

O futebol brasileiro vive a fase de contratações e de agitação no mercado da bola com as equipes se reforçando para 2025. Mas é no futebol europeu que as grandes movimentações podem acontecer nos próximos meses. A temporada do velho continente só terminará no meio do ano, mas na metade das competições jogadores em fim de contrato já podem acertar com novos clubes.

É essa questão que promete agitar o mercado da bola europeu, contando com o adendo das estrelas do futebol saudita que podem retornar para a europa. A lista conta com nomes de grande sucesso no passado e com jogadores que ainda decidem jogos na atualidade dentro das suas ligas.

Os três nomes mais importantes dessa lista são os de três atacantes com grande bagagem no futebol europeu. Neymar, Cristiano Ronaldo e Salah já podem assinar com qualquer equipe durante esse mês de janeiro, os atletas só tem vínculo com seus clubes até o meio deste ano de 2025.

Neymar e Ronaldo ainda não decidiram se vão renovar com os rivais sauditas (Al-Hilal e Al-Nassr), enquanto Salah parece ainda mais distante de uma renovação com o Liverpool e pode voar para novos desafios na carreira. Apesar dos três grandiosos nomes dessa lista, eles não estão sozinhos quando o assunto é fim de contrato, outros jogadores crucias em suas posições também podem seguir novos rumos.

Arnold (lateral do Liverpool), De Bruyne (meia do Manchester City), Sané, Kimmich e Alphonso Davies também estão com contratos vencendo com o Bayern de Munique. As estrelas interessam a outros grandes clubes podem movimentar o mercado.

Outro grande fator que pode pesar na decisão desses atletas, é a disputa do Super Mundial de Clubes que acontecerá justamente no meio do ano. Esse tópico pode colaborar com renovações ou até mesmo com o acerto de negociações.