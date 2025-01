VÍDEO: Prefeito eleito se recusa a tomar posse e gera confusão em Câmara de Vereadores; assista

Decisão do prefeito Nalvinho ocorreu devido a sessão solene ser presidida pela vereadora filha da atual prefeita da cidade | Bnews - Divulgação Reprodução

Decisão do prefeito Nalvinho ocorreu devido a sessão solene ser presidida pela vereadora filha da atual prefeita da cidade | Bnews - Divulgação Reprodução

O prefeito eleito em Rafael Jambeiro, Marivaldo Fernandes Serra, mais conhecido como Nalvinho (União), recusou-se a tomar posse nesta quarta-feira (1) na Câmara Municipal. A decisão do gestor ocorreu devido a sessão solene ser presidida pela vereadora reeleita Isabelle Carvalho (PT), filha da atual prefeita do município, Cibele Carvalho (PT).

Gravações enviadas ao BNews mostram Nalvinho interrompendo Isabelle Carvalho (PT) por diversas vezes durante a fala da edil. O prefeito se recusou a seguir o protocolo e chegou a ser vaiado pelo público que acompanhava a sessão.

Por causa do impasse político no município, a Câmara Municipal vai se reunir para avaliar as medidas que devem ser tomadas.

Vencedor das eleições municipais de 2024, Nalvinho derrotou Cibele Carvalho nas urnas.





Fonte: BNEWS