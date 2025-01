Vídeo: Carro de luxo é flagrado atolado na areia de praia; assista o vídeo

Um SUV Ford Territory amanheceu atolado na beira da Praia dos pescadores, no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, nesta terça-feira (31). De acordo com a Porto Trânsito (Portran), fiscais estiveram na praia e notificaram o proprietário do veículo, que não foi encontrado no local. As informações são do portal Radar News.

O caso também notificado à Secretaria de Meio Ambiente, que já tomou as devidas providências, juntamente com a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental Porto Seguro (Cippa/PS).

O veículo de luxo avaliado em pelo menos R$ 212 mil, estava próximo a uma barraca de praia e, quando o estabelecimento abriu, pela manhã, o carro permaneceu no meio das mesas lotadas de frequentadores. Além de atolado, o SUV estava com a lataria bastante amassada na lateral. O flagrante foi registrado em vídeo por uma mulher que estava na praia. Ao mostrar as imagens do SUV, ela não escondeu a indignação com a situação.

De acordo com um morador que estava no local, o carro pode ter atolado entre a noite de segunda-feira (30) e a madrugada de terça. Segundo ele, nesta temporada de verão, está se tornando frequente a presença de carros na faixa de areia durante a noite, muitos deles com paredões de som. Os veículos conseguem acessar até a beira do mar através das servidões de passagem (aberturas destinadas a garantir o livre acesso de pessoas às praias).

Fonte: BNEWS