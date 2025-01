Vereadores são empossados em Rio Branco

Os vereadores eleitos nas eleições municipais de 2024 para o quadriênio 2025/2028 tomaram posse nesta quarta-feira, 1º de janeiro, em uma solenidade realizada no auditório do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), localizado na Estrada Dias Martins, em Rio Branco. A sessão foi presidida pelo vereador mais votado nas eleições municipais, Bruno Moraes (PP).

A nova legislatura é composta por 21 vereadores, incluindo Bruno Moraes (PP), o mais votado com 5.898 votos, seguido por Samir Bestene (PP) com 5.704 votos, Aiache (PP) com 5.497 votos, Felipe Tchê (PP) com 4.979 votos, e Elzinha Mendonça (PP) com 4.755 votos. Outros parlamentares eleitos foram Raimundo Neném (PL) com 4.141 votos, Joabe Lira (União) com 4.080 votos, Joaquim Florêncio (PL) com 4.022 votos, Lucilene da Droga Vale (PP) com 4.007 votos, Neném Almeida (MDB) com 3.827 votos, Antônio Morais (PL) com 3.482 votos, Márcio Mustafá (PSDB) com 3.333 votos, Eber Machado (MDB) com 2.991 votos, Matheus Paiva (União) com 2.982 votos, Rutênio Sá (União) com 2.775 votos, Leôncio Castro (PSDB) com 2.607 votos, João Paulo Silva (Podemos) com 2.298 votos, Moacir Júnior (Solidariedade) com 2.258 votos, André Kamai (PT) com 2.240 votos, Zé Lopes (Republicanos) com 2.153 votos e Fábio Araújo (MDB) com 2.106 votos.

Dos 21 vereadores, apenas sete foram reeleitos da última legislatura. O Progressistas (PP) se destacou como o partido com maior representação na Câmara, conquistando seis cadeiras. Em seguida, PL, MDB e União Brasil garantiram três cadeiras cada. Após quatro anos sem representação na Câmara, o PT retorna com André Kamai, que já anunciou que fará oposição à gestão do prefeito Tião Bocalom.