Turista fica ferida após ser atingida por fogos de artifício dentro de apartamento; veja o vídeo

Uma turista gaúcha ficou ferida após ser atingida por fogos de artifício enquanto comemorava a chegada de 2025 ao lado do marido, na janela de um apartamento em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Em imagens que viralizaram nas redes sociais, mostram Bianca Miranda acompanhando os fogos de artifício ao lado de Victor Fresca, enquanto uma terceira pessoa registra o casal assistindo à queima de fogos. De repente, um artefato explode na direção da mulher, que corre tentando apagar o fogo em sua roupa.

Veja o momento:

🔗VÍDEO: Uma turista foi atingida por fogos de artifício enquanto comemorava o réveillon de 2025 com o marido em um apartamento em Navegantes, no litoral de Santa Catarina. ➡️ https://t.co/7EWb4ikOuz pic.twitter.com/To7YwzA9TU — Jornal O Sul (@OSul_noticias) January 1, 2025

Em um vídeo publicado no Instagram, Victor atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da esposa. Segundo ele, Bianca sofreu queimaduras graves, com boa parte do tórax sem pele, além de lesões nas mãos.

Nas redes sociais, Victor desabafou sobre o momento de pânico ao ver Bianca atingida. “Foi desesperador. Pode acontecer qualquer coisa comigo, menos com a minha família”, escreveu.

Fonte: BNEWS