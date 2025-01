TJAC empossa novos juízes e juízas substitutas neste mês de janeiro

Com mais esse reforço, que eleva o número de magistrados no Judiciário acreano para 90 profissionais, o objetivo é garantir mais celeridade na prestação do serviço jurisdicional. A cerimônia solene será conduzida pela desembargadora-presidente do TJAC, Regina Ferrari.

A solenidade de posse será aberta aos familiares e amigos das novas magistradas e magistrados. No dia 8 de janeiro, iniciará a formação realizada pela Escola do Poder Judiciário (Esjud) pautada nas competências da atuação no Poder Judiciário, como a gestão de equipe, liderança e proatividade, fundamentais para a excelência nos serviços.

Segue a lista nomeação das candidatas e dos candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz de Direito substituto, que atuarão nas comarcas: