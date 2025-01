Suspeito aparece com o capacete da PM e desafia: “Devolve a moto que nóis devolve o capacete”; Vídeo

Em vídeo que circula nas redes sociais, um homem aparece exibindo um capacete da Polícia Militar de São Paulo, que teria roubado em uma ocorrência. Rindo, ele provoca os agentes: “Devolve a moto que nóis devolve o cap [capacete], Stive [gíria para policiais]”.

Segundo o Metrópoles, os policiais identificaram o suspeito utilizando o sistema de monitoramento da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O capacete pertence às Rondas com Motocicletas (Rocam), unidade especializada em patrulhamento rápido.

Homem rouba capacete da Policia e provoca as autoridades em São Paulo pic.twitter.com/IFzb25feF6 — perrenguematogrosso (@perrenguemt) January 1, 2025

A SSP ainda não divulgou detalhes sobre a ocorrência que resultou no roubo do capacete. O vídeo, no entanto, continua a circular amplamente nas redes sociais e tem gerado questionamentos.

Fonte: BNEWS