Saúde distribui 2,2 mil medicamentos essenciais para tratamento da tuberculose no Acre

O Ministério da Saúde começou a distribuir 7,8 milhões de unidades do medicamento rifampicina 4 em 1 para todos os estados brasileiros. A medicação, considerada de primeira linha no tratamento da doença, é essencial para garantir a recuperação dos pacientes e o controle dessa grave condição de saúde pública. O medicamento também é utilizado para o tratamento e profilaxia de doenças como hanseníase, meningite, brucelose e hidradenite. O estado do Acre vai receber 2.250 unidades.

A remessa da combinação de medicamentos vai atender à demanda nacional até o primeiro trimestre de 2025, garantindo o abastecimento da Rede de Saúde e a continuidade dos tratamentos em todo o Brasil.

A rifampicina 4 em 1 combina quatro medicamentos em um único comprimido (rifampicina 150mg + isoniazida 75mg + pirazinamida 400mg + etambutol 275mg comprimido), facilitando o tratamento e melhorando a adesão dos pacientes. Com um plano terapêutico simplificado, torna-se mais simples para quem sofre da doença seguir o tratamento de maneira adequada, potencializando as possibilidades de recuperação e evitando a resistência aos medicamentos.

Essa medida reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) em oferecer um atendimento universal e gratuito, garantindo que ninguém fique sem o suporte necessário para tratamento da tuberculose. A distribuição assegura que os estados tenham o medicamento disponível nos pontos de atendimento e fortalece a luta contra uma doença que, embora tratável, ainda impacta a vida de milhares de pessoas no Brasil.

Tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões (forma pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. Os principais sintomas da doença são: tosse por três semanas ou mais, febre alta, sudorese noturna e emagrecimento. A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico.

O SUS garante o tratamento da tuberculose gratuitamente. São utilizados quatro medicamentos para o tratamento dos casos de tuberculose que utilizam o esquema básico: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. O tratamento da doença dura no mínimo seis meses, e está disponível.

A tuberculose tem cura quando o tratamento é feito de forma adequada, até o final. O papel dos profissionais de saúde em apoiar e monitorar o tratamento da tuberculose, por meio de um cuidado integral e humanizado, é muito importante. Uma das principais estratégias para promover a adesão ao tratamento é o Tratamento Diretamente Observado (TDO).