Mega da Virada: ganhadores e cidades onde sairam os prêmios

Mega da Virada 2024: prêmio de R$ 635 milhões é dividido em 8 apostas; veja cidades

Cada ganhador com 6 acertos vai receber o valor de R$

A Mega da Virada 2024 fez o Brasil parar, na noite desta terça-feira (31), para o sorteio do prêmio histórico de R$ 635.486.165,38.

A bolada milionária saiu para oito apostas, que vão dividir o maior prêmio da história das Loterias da Caixa Econômica Federal. Por isso, cada ganhador com 6 acertos vai receber o valor de mais de RS600 milhões.

Veja os números sorteados na Mega da Virada 2024

Prêmio da Mega da Virada, de R$ 635.486.165,38, é o maior na história das loterias do Brasil

Mega da Virada: quem ganhar precisa pagar imposto sobre o prêmio?

Alíquota do Imposto de Renda sobre prêmios de loterias é de 30%, mas a Mega da Virada tem um detalhe à parte, saiba qual

Quem ganhou a Mega da Virada?

De acordo com a Caixa, os vencedores com 6 acertos foram 2 apostas de Brasília, no Distrito Federal, 2 apostas de Curitiba (PR), 1 aposta de Nova Lima (MG), 1 aposta de Pinhais (PR), 1 aposta de Osasco (SP) e outra de Tupa (SP).

O prêmio será dividido em:

6 acertos – 8 apostas ganhadoras, R$ 79.435.770,67

5 acertos – 2.201 apostas ganhadoras, R$ 65.895,79

4 acertos – 190.779 apostas ganhadoras, R$ 1.086,04

Resgate do prêmio

Segundo a Caixa, o pagamento de prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 acontece exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é do portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também precisam ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias, a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, há o repasse integral do prêmio prescrito ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior.