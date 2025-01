Fique atento: Restaurante Popular de Rio Branco estará fechado todo o mês de janeiro

A Prefeitura de Rio Branco está informando que o Restaurante Popular estará com suas atividades suspensas durante todo o mês de janeiro de 2025.

A interrupção do serviço, diz a prefeitura, se deve ao período de transição administrativa e operacional necessário para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população, além de pequenos reparos na estrutura.

“Estamos trabalhando para que o retorno das atividades ocorra com melhorias no atendimento e estrutura, beneficiando ainda mais os usuários do programa. A previsão é de que o Restaurante Popular volte a funcionar normalmente a partir do dia 3 de fevereiro de 2025”, dizem os gestores por meio de nota.

“Contamos com a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança alimentar e o bem-estar da população”.