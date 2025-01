Em 2024, pesquisa técnico-científica se destaca no contexto do desenvolvimento sustentável do Acre

Para disseminar a busca pelo conhecimento científico e o desenvolvimento de ideias inovadoras, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac) executa um trabalho de apoio e incentivo à pesquisa por todo o território acreano. Em 2024, a fundação desenvolveu seu planejamento estratégico para o período de 2024 a 2027. O planejamento visa à otimização de recursos e processos, e o fortalecimento de sua capacidade institucional para atender às demandas do estado em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação.

“O governo do Acre, por meio da Fapac, tem investido em pesquisa científica para apoiar doutores, nas áreas da saúde, da biodiversidade e do potencial amazônico, como tem investido em startups de bioeconomia, com olhar no rico potencial de nossas florestas e mananciais. Focamos nas cadeias produtivas especiais, que chamamos de ‘bioeconomia identitária’”, destacou o presidente da Fapac, Moisés Diniz.

Moisés Diniz, presidente da Fapac, destaca a importância do consórcio entre pesquisadores do Acre com os de outros países. Foto: Aleksandro Soares/Saneacre

Além, disso a Fapac ao longo do ano, promoveu estudos em tecnologia social e ciência que envolvam as minorias, como mães solo de baixa renda, mães atípicas em condição de fragilidade social, filhos de pescadores, e indígenas.

Construído de maneira participativa, envolvendo a equipe técnica da Fapac em todas as etapas do processo, e com a colaboração da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). Com a parceria, foram adotadas metodologias consolidadas e alinhadas às melhores práticas de gestão pública, garantindo que o plano elaborado esteja fundamentado em princípios de sustentabilidade, eficiência e impacto social. Assim, o documento se constitui em um guia estratégico que, ao mesmo tempo, responde às diretrizes do Plano Plurianual (PPA) e busca promover a melhoria contínua das ações da Fundação.

A coordenadora de Planejamento da Fapac, Weruska Bezerra, destacou que essa é a primeira vez que a Fapac tem um planejamento estratégico construído, desde a sua criação, com missão, visão e valores.

“O planejamento estratégico fornece uma visão clara da Fapac, da sua identidade e dos seus objetivos e ajuda a antecipar os riscos na tomada de decisões a curto e longo prazo. Além disso, promove o alinhamento entre todos da equipe e estimula o comprometimento, motivação dos servidores e possibilita um amplo conhecimento da estrutura organizacional da unidade, de forma que as ações e metas definidas estejam associadas à sua missão, visão, valores e objetivos”, pontuou a coordenadora de Planejamento da Fapac.

Amazônia +10

O programa Amazônia +10 tem como objetivo apoiar a pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em instituições de ensino e pesquisa, sobre os problemas atuais da Amazônia, que tenham como foco o estreitamento das interações natureza-sociedade para um desenvolvimento sustentável e inclusivo da região.

Em 2024, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançaram o Programa Iniciativa Amazônia +10 de Residência em CT&I, que alocou 9 consultores nas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) dos estados da Amazônia Legal, sendo uma vaga para o Acre.

A Iniciativa Amazônia +10 também divulgou o resultado da chamada Expedições Científicas, na qual foram selecionados 22 projetos voltados à ampliação do conhecimento sobre a sociobiodiversidade amazônica, que conta com o apoio do governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Entre os projetos escolhidos, o Acre teve dois aprovados.

Com a temática novas fronteiras no registro fossilífero da Amazônia Sul-ocidental, o pesquisador Carlos D’Apolito Júnior, da Universidade Federal do Acre (Ufac), foi o primeiro selecionado. O segundo tema escolhido foi Sociobiodiversidade: Análise de agentes zoonóticos carreados por espécies cinegéticas na Amazônia Ocidental, da pesquisadora Cíntia Daudt, também da Ufac.

Inova Amazônia 2024 – Módulo Tração

O programa tem como objetivo gerar novos negócios, agregar valor às empresas existentes e fortalecer o ecossistema de bioeconomia amazônico, por meio da inovação, da sustentabilidade e da conexão entre empreendedores da região e empreendedores de outras localidades. Tal iniciativa visa tracionar negócios formalizados e em operação. O objetivo é fortalecer a operação, induzir o ganho de mercado (tração) e prepará-los para a escalabilidade, inclusive no âmbito internacional.

A bolsa de estímulo à inovação garante um aporte de recursos financeiros, em benefício de pessoa física, destinado à capacitação de recursos humanos ou à execução de projetos de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo e às atividades de extensão tecnológica, de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.

De fevereiro a julho de 2024 a Fapac, em conjunto com o Sebrae Nacional, realizou o pagamento de seis parcelas em favor dos 20 bolsistas do programa. Cada parcela equivale a R$ 6.500,00, totalizando R$ 39 mil, sendo que a Fapac subsidiou R$ 19.500,00 e o Sebrae Nacional R$ 19.500,00.

Expedições Científicas

A Chamada de Expedições Científicas na Amazônia tem foco na ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade amazônica, com a coleta de dados, de espécimes biológicos e minerais e de peças integrantes da cultura nativa e popular.

É um programa que apoia as soluções voltadas para a bioeconomia de todos os nove estados da região da Amazônia Legal. Na segunda edição do programa, que é uma parceria do Sebrae com a Fapac, foram desenvolvidas e apoiadas as ideias e negócios de bioeconomia, que envolveram a temática da sustentabilidade juntas às startups do Estado do Acre.

O Programa Inova Amazônia contemplou 20 startups, que receberam bolsas de apoio durante os seis meses do projeto, sendo custeadas em 50% pelo Sebrae e 50% pelo governo do Acre.

No início de dezembro, a Iniciativa Amazônia +10 divulgou o resultado final do edital Expedições Científicas, com 22 projetos selecionados no Brasil, totalizando R$ 78,2 milhões em financiamento para todas as fundações envolvidas. O Acre participa da iniciativa por meio da Fapac, com o apoio do governo do Estado e, dentre o total geral no Brasil, que teve 22 propostas aprovadas no resultado final, 2 propostas aprovadas são do Acre, em que solicitaram recursos no total de R$ 273.751,90, aporte que será disponibilizado em breve pelo governo do Estado.

Programa de Apoio à Pesquisa na Pós-graduação, Mestrados e Doutorados/CNPQ

Tem como objetivo conceder apoio financeiro para execução de projetos de mestrandos e doutorandos matriculados regularmente em curso de pós-graduação, em instituição de ensino superior sediada no estado do Acre.

Mentes Azuis

Lançado em 2024, o programa Mentes Azuis visa a concessão de bolsas para mães atípicas, no desenvolvimento de pesquisas sobre autismo, sob orientação de um doutor e um professor pesquisador.

“As mães atípicas vivem uma experiência desafiadora. Essas mulheres renunciam à carreira profissional, à vida social e às relações afetivas em prol dos cuidados maternos. A partir dessa realidade, o programa conduzirá as mães ao mundo da pesquisa, bem como ao mundo do empreendedorismo, sob orientação de um coordenador de inovação, com expertise na área de negócios, oportunizando o desenvolvimento de um pequeno negócio, conquistando, assim, sua independência financeira”, pontuou o presidente da Fapac.

Esse programa será implementado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso, no valor de R$ 500 mil.

Jovem Cientista da Pesca Artesanal

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), por meio da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal (SNPA), publicou no dia 23 de agosto, no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital nº 001/2024 para o Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior “Jovem Cientista da Pesca Artesanal”.

O principal objetivo do programa é fornecer apoio financeiro para projetos de pesquisa e bolsas de iniciação científica júnior para professores e alunos do ensino médio e fundamental da rede pública. As iniciativas são voltadas principalmente para pescadores artesanais e seus descendentes, incluindo a juventude indígena. O programa está orçado em R$ 292.800,00.

Com o edital, o governo pretende motivar estudantes a se interessarem por ciências e tecnologias, especialmente aqueles envolvidos na pesca artesanal e seus familiares. Além de fomentar a pesquisa científica, estimulando professores e alunos da rede pública a desenvolver projetos de pesquisa com foco nas realidades das comunidades pesqueiras artesanais, será possível avançar no conhecimento científico e tecnológico, abordando temas relevantes para as comunidades pesqueiras artesanais, trabalhando para diminuir a evasão escolar e melhorar o desempenho acadêmico dos bolsistas, incentivando a permanência e o sucesso escolar. Outro objetivo é preparar esses jovens para o mercado de bioeconomia na Amazônia, promovendo práticas sustentáveis e equilibradas economicamente, ambientalmente e socialmente.

Mães da Ciência

Para fomentar a educação e promover a geração de emprego e renda, a Fapac desenvolveu o programa Mães da Ciência, que foi apresentado ao governador Gladson Cameli no dia 25 de janeiro, no Palácio Rio Branco, na capital acreana.

O programa tem como objetivo apoiar e incentivar pesquisadores, doutores, mestres, graduados e mães-solo para o desenvolvimento da pesquisa científica, como forma de vislumbrar potencialidades das jovens mães para futuros empreendimentos, que possam lhes garantir uma melhor qualidade de vida e independência financeira.

As participantes serão selecionadas por meio de editais e receberão bolsas que serão pagas por meio de emendas parlamentares da vice-governadora Mailza Assis, do período em que atuava como senadora, da deputada federal Socorro Neri, dos deputados estaduais Manoel Morais e Maria Antônia, tendo contrapartida do Estado, totalizando R$ 2.786,643. É um programa de inclusão social, idealizado pela vice-governadora Mailza Assis, apoiada pelo governo do Estado do Acre e estruturado pela Fapac.

PPSUS

Programa do Ministério da Saúde, em parceria com o governo do Acre, irá financiar pesquisas em temas prioritários para a saúde da população acreana. Foto: Cedida

O Programa Pesquisa Para o SUS (PPSUS) é um programa do Ministério da Saúde, em parceria com o governo do Acre, que irá financiar pesquisas em temas prioritários para a saúde da população acreana. O PPSUS, estrategicamente, aproxima os sistemas de saúde com a ciência, a tecnologia e a inovação. E para contribuir com a elaboração do edital da 8ª edição do Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS), lançado em 2024, a equipe técnica da Fapac participou de uma reunião de análise e elaboração da minuta do edital das linhas de Pesquisa do PPSUS.

Para a 8ª edição, será destinado o montante de R$ 1.200.000,00 para pesquisas sobre saúde. Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde (MS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq) e do governo do Acre, por meio da Fapac, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). O investimento dos recursos colabora para o avanço das pesquisas científicas no estado do Acre e, principalmente, para a melhoria dos serviços de saúde.

InovaGov

O Programa Institucional de Modernização da Gestão e Inovação de Governo (InovaGov) tem por objetivo consolidar e potencializar a modernização nos processos de gestão pública, desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), e pela Fapac, por meio da realização de ações de ciência, pesquisa e de incentivo à inovação em tecnologias sociais.

As pastas realizaram um acordo de cooperação técnica, em junho de 2024, que visa executar o programa institucional de inovação, denominado “Inov@Gov” – Modernização da Gestão Administrativa e Inovação de Governo. Serão 20 bolsas de pesquisa para cumprimento do programa que busca consolidar e potencializar a modernização nos processos de gestão pública desenvolvidos no âmbito da Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio da realização de ações de pesquisa e de incentivo à inovação em tecnologias sociais e de gestão de governo.

O Inovagov atuará em dois eixos: o primeiro em tecnologia da informação para a gestão pública, que irá implementar uma política da tecnologia da informação, com a implantação de processos eletrônicos, desenvolvimento e integração de sistemas e softwares, e o segundo será no eixo de laboratório de inovação na Gestão Pública – previsto no Decreto Nº 11.200/2023, regulamentando o Governo Digital.