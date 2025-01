Arthur Aguiar deixa repórter constrangido após pergunta sobre traição; assista o vídeo

Após ter irritado o ex-BBB Arthur Aguiar, o jornalista do Fofocalizando Rodrigo Assis pediu desculpas ao ator. A entrevista viralizou no X (antigo twitter ), por ter tirado Arthur Aguiar do sério ao questioná-lo sobre traição. Rodrigo afirmou que sua intenção não era provocar o cantor: “Eu nem me lembrei da história dele com a Maíra Cardi, as 17 traições”, ressaltou. As informações são do portal Notícias da TV.

Arthur Aguiar se irritou com Rodrigo Assis durante o Jogo das Estrelas 2004, organizado por Zico no último fim de semana. O repórter do SBT questionou vários famosos presentes no evento quem trai mais: atores, cantores ou jogadores de futebol.

O jogador Denilson, o comediante Rafael Portugal e o ex-BBB Matteus Amaral falaram sem problemas sobre o tema, mas Arthur ‘pegou ar’.

“Eu vim aqui dar entrevista para você com a maior boa vontade do mundo. E você veio tocar nisso…”, alfinetou o campeão do Big Brother. “É uma pesquisa que a gente tá fazendo no Fofocalizando!”, tentou justificar Rodrigo Assis.

“Eu sei, eu entendo. Eu vim aqui, eu poderia ter descido direto, poderia ter acenado. Você quis tocar num ponto que você sabe que é um ponto chato, eu sou uma pessoa que já passei por uma situação dessas”, falou o ator.

“Eu acho que não vale você querer fazer tudo pelo like. Da próxima vez que você me chamar, eu não venho falar com você, porque você veio com uma pergunta…”, continuou o ex-Rebelde. “Não foi essa a intenção”, insistiu Assis, mas Aguiar não compreendeu, virou as costas e foi embora.

Jornalista pede desculpas

Após o ocorrido, Assis apareceu ao vivo no programa de fofocas do SBT para falar sobre o Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, e aproveitou a ocasião para comentar sobre o ocorrido com Aguiar. “Olha, eu levo a minha vida de uma forma muito leve, e muitas vezes eu até evito ficar lendo comentários”, disse.

O repórter afirmou que foi “massacrado” nas redes sociais pelo fã-clube de Arthur Aguiar e quis explicar que o esquema da entrevista não permitia que ele combinasse as perguntas com antecedência. “Eu queria primeiramente esclarecer uma coisa: é difícil entrevistar pessoas num tapete vermelho, num cercadinho, como a gente costuma dizer, você tem que aproveitar aquela oportunidade e pegar o artista rapidamente.”

“Na maioria das vezes, você não consegue combinar uma pergunta, tem que ser rápido, com jogo de cintura e no improviso. Nesse caso, especificamente, envolvendo o Arthur, não deu tempo. E, na verdade, eu nem me lembrei da história dele com a Maíra Cardi, as 17 traições, de verdade mesmo, de coração”, ressaltou o jornalista.

“Foi tão rápido e tão natural, eu tava perguntando pra todo mundo. Eu já tinha entrevistado outros artistas, o Denílson, que brincou com a história, o Nicolas Prattes também já tinha brincado. Então, eu não vi mal algum. Agora, se ele se sentiu ofendido, se ele achou que era algo pessoal, digo aqui que não é, até porque eu não tenho nada a ver com sua vida particular, se você traiu ou não traiu a sua ex-companheira.”

“Era uma pauta do programa, como todos nós fazemos aqui no programa, pegamos os assuntos mais comentados da semana e vai perguntar a opinião dos famosos. Porque todo mundo tem opinião sobre todos os assuntos. Querer falar ou não é um direito da pessoa. Mas eu acho que existem formas e formas de se responder”, alfinetou Assis.

“Eu, no meu trabalho, nunca quis envergonhar alguém, quando a gente vai entrevistar artista, a gente é fã, a gente quer que ele brilhe. É óbvio que nem sempre a gente vai fazer a pergunta mais agradável, mas o nosso papel é questionar. Paciência”, minimizou o jornalista.

“Gostaria de pedir desculpas ao Arthur, se ele, em algum momento, se sentiu ofendido com a minha pergunta, não foi a minha intenção. De forma alguma eu quis me aproveitar de um assunto pessoal da vida dele, até porque isso já passou e ele está em outro momento. Foi uma pergunta que eu fiz a todos os entrevistados”, insistiu Rodrigo Assis.

