Acre inicia 2025 com mais de 15% de redução em crimes violentos, além de quedas de mais de 34% em roubos e 11% em furtos no Estado

O Estado do Acre inicia 2025 apresentando dados significativos em relação à redução de mortes violentas intencionais (MVI’s) e crimes patrimoniais. As estatísticas apontam uma queda de 15,71% nas MVI’s em todo o Estado, com Rio Branco registrando uma redução ainda mais expressiva de 22,52%. O estudo foi feito pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/Ac), analisando o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a importância das ações implementadas pela secretaria para alcançar esses resultados. “A redução significativa nos índices de criminalidade é fruto do trabalho árduo e integrado de nossas forças de segurança. Estamos comprometidos em continuar esse esforço, intensificando as operações e promovendo políticas públicas que garantam a segurança da população”, afirmou.

O levantamento aponta ainda que a maior parte dos homicídios na capital ocorreu durante as madrugadas de domingo, com 60% dos casos registrados na segunda regional de Rio Branco. Analisando as causas das mortes violentas, 56% foram ocasionadas por arma de fogo, enquanto 26% foram resultantes de arma branca. Em contrapartida, crimes patrimoniais também mostraram uma tendência de queda. Os roubos e furtos no Estado diminuíram 34,75% e 11,40%, respectivamente. Em Rio Branco, a redução foi de 35,54% nos roubos e 13,69% nos furtos.

Os dados ainda revelam que os roubos em dezembro ocorreram mais no período noturno, enquanto os furtos se concentram nas manhãs de segunda-feira. A recuperação de veículos roubados ou furtados apresentou um índice positivo, com 30% dos casos solucionados em 2024. Além disso, o roubo de celulares no Estado caiu 31,97%, e em Rio Branco, a redução foi de 32,05%, com furtos apresentando uma diminuição de 0,12% no Estado e 1,96% na capital.

Além disso, o registro de crimes contra a mulher, que demonstram a eficácia da Lei Maria da Penha, mostrou uma queda de 3,24% no Estado e uma redução de 5,34% em Rio Branco. Esses números refletem não apenas as ações das forças de segurança, mas também a importância de políticas públicas voltadas para a prevenção da violência e a proteção dos cidadãos.

“Esses dados são um incentivo para que nós, enquanto forças de segurança, continuemos trabalhando em conjunto para a manutenção e ampliação da segurança pública, visando sempre a redução da criminalidade e a promoção de um ambiente mais seguro para todos”, concluiu o secretário da pasta.