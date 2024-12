Turistas são assaltados no bairro de Ondina, em Salvador | Bnews - Divulgação BNews

Dois turistas foram assaltados, no domingo (29), na frente de um hotel no bairro de Ondina, em Salvador.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o casal chega caminhando tranquilamente. Logo atrás, aparece um suspeito correndo e puxa a corrente do pescoço do homem, que ainda vai atrás do acusado.





Os militares realizaram rondas no local, no entanto, nenhum suspeito foi encontrado.

