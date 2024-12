Vídeo: Policial militar deixa fuzil cair do helicóptero e banhista devolve arma

Uma cena inusitada aconteceu na Praia do Forte, localizada em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (31). Durante patrulhamento aéreo, um policial militar que estava em helicóptero deixou um fuzil cair no mar.

Um vídeo que circula nas redes sociais, registrou o momento em que a aeronave chega próximo da água para que um banhista pudesse se aproximar e entregar a arma. No momento a praia estava lotada.

Após o resgate bem sucedido do equipamento, pessoas que aproveitavam o último dia de 2024 na praia aplaudiram o responsável por devolver o fuzil aos PMs.

Veja o vídeo:





Fonte: BNEWS