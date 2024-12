VÍDEO: Fuga em massa de cachorros de raça é registrada após portão abrir sozinho

Uma fuga em massa de 18 lulus-da-pomerânia, cães da raça spitz-alemão-anão, agitou Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, e também as redes sociais. Os cães, conhecidos pelo porte pequeno e pelagem fofa, escaparam de um canil após o portão abrir com o vento. Apesar do susto, todos foram recuperados sem ferimentos. As informações são do G1.

O episódio ocorreu no dia 19 de dezembro, no canil Dom Petti Pomerânia Kennel, e foi registrado por câmeras de segurança. O vídeo, publicado na internet com uma narração bem-humorada, viralizou e já acumula 1,8 milhão de visualizações. Na gravação, Renan Dutra, um dos proprietários, aparece alimentando os cães no pátio. Enquanto ele comenta que os animais “nunca o abandonariam”, o portão se abre de repente, e a matilha foge.

“Começaram a voltar para casa. Peguei alguns no colo, os que eu consegui pegar, e estava voltando com eles. Todos eles voltaram seguros para casa”, narra Renan no vídeo.

Resgate e alívio

Uma segunda filmagem mostra o retorno dos cães, com alguns voltando sozinhos e outros sendo carregados pelos donos. “Depois disso, eu fiz a contagem para conferir se estavam todos mesmo ali”, acrescenta Renan.

Gislane Dutra, esposa de Renan e dona do canil, explicou como o caso aconteceu. “Saí com a minha filha e ela não travou o portão corretamente. Com o vento forte, o portão abriu”, contou.

Segundo ela, os cães estavam no pátio apenas temporariamente.

“Eles ficam em um espaço maior, com gramado, mas estava em manutenção. Era horário de banho de sol. A alimentação já tinha sido feita mais cedo, só estávamos oferecendo petiscos.”

Apesar do susto, Gislane tentou levar a situação com leveza. “Todos ficaram bem, sem ferimentos. Foram dar um ‘rolezinho’ até a esquina para testar o coração.”

Entre os fujões estavam Angel, Berenice, Baruk, Catarina, Chanel, Dimitri, Gaia, Jack, Malu, Mila, Maitê, Margarida, Princesa, Sasha, Sarita, Sansão, Suria e Hana. O canil é registrado e especializado em cães da raça spitz-alemão-anão, com filiação à Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).

