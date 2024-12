VÍDEO: Caminhão tomba após motorista perder controle em “zig zag”

Caso ocorreu no último sábado (28), na BR 324, entre Feira de Santana e Salvador | Bnews - Divulgação BNews

Um caminhão foi flagrado trafegando em “zig zag” pelo KM563 da BR 324, trecho entre Feira de Santana e Salvador, sentido capital baiana e, em seguida, o veículo tombou. Um motorista que passava pela rodovia registrou o caso.

No vídeo, é possível observar a dificuldade do motorista em manter o controle do veículo até o caminhão tombar. O condutor deixou o caminhão sem ferimentos graves, mas apresentava sinais de embriaguez.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu no último sábado (28). O motorista abandonou o veículo e evadiu antes da chegada dos agentes de segurança.

Ainda de acordo com a PRF, a ViaBahia foi ao local do acidente para retirar o veículo da pista.





Fonte: BNEWS