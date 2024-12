Saiba como funciona o fluxo de trânsito no Elevado da Dias Martins

A prefeitura de Rio Branco inaugurou nesta segunda-feira, 30, o Elevado localizado na Estrada Dias Martins. Logo após a solenidade, o trânsito foi liberado para o tráfego de veículos.

Em entrevista ao ac24horas, o major Brito Soares, diretor da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), detalhou como será o fluxo de veículos no elevado após sua inauguração. Ele garantiu que o local estará bem sinalizado para orientar os condutores.

Sentido Centro-Bairro

Os motoristas que trafegarem no sentido Centro-Bairro terão três opções:

1. Passar pela parte externa do elevado.

2. Fazer o retorno por baixo no sentido Centro.

3. Contornar por baixo do elevado e entrar na Rua Fátima Maia, em direção à Uninorte ou à BR-364.

“Quem vem no sentido Centro-Bairro passará pela parte externa do elevado, podendo fazer o retorno ou seguir em frente por baixo”, explicou Brito.

Sentido Bairro-Centro

Para quem estiver no sentido Bairro-Centro, vindo da região do Tucumã ou da Universidade, também há três alternativas:

1. Passar por cima do elevado.

2. Fazer o retorno por baixo do elevado sentido bairro novamente.

3. Entrar à direita na Rua Fátima Maia, em direção à Uninorte ou BR-364.

“Quem vem no sentido Bairro-Centro pode optar por passar por cima do elevado, fazer o retorno por baixo ou virar à direita para seguir em direção à Uninorte. Já quem vem da Rua Fátima Maia [sentido Uninorte-Elevado] não poderá fazer o retorno por baixo do elevado. Esses condutores terão que seguir à direita na Dias Martins em direção ao Viaduto da AABB, que está em construção”, explicou Brito.

Sobre a obra

O Elevado foi construído com um investimento de quase R$ 18 milhões. Ele possui 188 metros de extensão, um vão livre central de 4,5 metros e uma largura de 7 metros, com pista dupla no sentido Bairro-Centro.