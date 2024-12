‘Preto safado’: jovem é presa suspeita de insultar policial durante abordagem; assista

Suspeita de insultar policial agrediu os militares com pontapés e socos | Bnews - Divulgação Reprodução/Vídeo

Uma jovem foi presa suspeita de chamar um policial militar de “preto safado” e “macaco bandido” durante uma abordagem na cidade de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu nesta sexta-feira (28) e o vídeo do flagrante viralizou nas redes sociais.

De acordo com informações da Polícia Civil, a abordagem aconteceu na Praça da Paquera, no centro do município, após uma briga entre a suspeita e uma outra mulher.

Segundo informações do portal g1, no momento da intervenção policial, a jovem, que tem 24 anos e não teve a identidade revelada, agrediu os militares com pontapés e socos. Em seguida, chamou um dos PMs de “negro safado, macaco fedido”.

A jovem foi levada para a delegacia de Riacho de Santana, onde foi autuada por injúria racial, desacato e resistência e está à disposição da Justiça.





Fonte: BNEWS