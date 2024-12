Os recordes em atendimento na saúde do Acre: o que esperar para 2025?

A Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) celebra as conquistas alcançadas em 2024, resultado de um esforço contínuo para promover a saúde de qualidade à população acreana. Com o foco em ações inovadoras e investimentos substanciais, o ano de 2024 foi marcado pela ampliação de serviços e a inauguração de novas unidades e programas.

A saúde, um dos principais compromissos da gestão do governo Gladson Cameli, destacou-se como uma das áreas que mais recebeu investimentos ao longo deste ano. O esforço e a dedicação da administração na captação de recursos resultaram no fortalecimento de parcerias, com o objetivo de promover o bem-estar da população e o acesso a uma ampla gama de serviços.

“Os investimentos em infraestrutura, serviços e em recursos humanos foram fundamentais para transformar a realidade do atendimento à população. A contratação de mais servidores e a criação de programas inovadores, como o Opera Mama, são reflexos do nosso compromisso com a saúde de qualidade para todos os acreanos, seja na capital ou no interior. Em 2025, continuaremos avançando para fortalecer ainda mais esse sistema e garantir que a saúde seja uma prioridade constante em nosso governo”, reforçou o governador Gladson Cameli.

Mais de 14 mil cirurgias com o programa Opera Acre e os avanços cirúrgicos que impulsionam a saúde no Estado

Só quem espera por um procedimento cirúrgico entende o quanto a chegada do esperado dia é significativa. O ano de 2024 foi um marco no programa Opera Acre, que visa proporcionar qualidade de vida aos pacientes que aguardam cirurgias eletivas. O mutirão integra uma série de ações que têm colocado o Acre como referência nacional em expansão cirúrgica, segundo o Ministério da Saúde (MS).

Entre 2022 e 2024, o Estado apresentou um crescimento de mais de 25% no número de cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), saindo de 10.256 cirurgias em 2022 para 13.671 até novembro de 2024 e podendo chegar a 14.200 até o final do ano. Esses números consolidam o estado como líder no ranking nacional de expansão cirúrgica. Em 2023 foram realizadas 11.938 cirurgias.

Pacientes como Josenilda Lima, que aguardava há dois anos por uma histerectomia devido a miomas que causavam dores intensas, expressaram alívio e gratidão pela iniciativa: “É uma grande ajuda ter esse atendimento aqui, no meu município [Brasileia], pois ajuda tantas outras mulheres que residem nesta regional. Estou muito grata ao governo, à Secretaria de Saúde e a todos os profissionais por esse mutirão”.

Para alcançar o maior número possível de pessoas em todo o estado, diversos mutirões foram realizados em diferentes regionais, o que permite que os pacientes sejam atendidos em suas regiões, ou seja, mais próximos de casa, eliminando a necessidade de deslocamento para a capital, Rio Branco, como ocorria em anos anteriores.

“Em 2024, a saúde no Acre alcançou marcos contínuos, refletindo o esforço da gestão em fornecer serviços de qualidade à nossa população. O programa Opera Acre, por exemplo, impulsionou a realização de mais de 14 mil cirurgias. Avançamos com mutirões, conduzindo atendimentos em diferentes regiões do Acre, facilitando o deslocamento dos pacientes e oferecendo soluções mais rápidas”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Os mutirões realizados ao longo de 2024 englobaram cirurgias ginecológicas, urológicas, pediátricas, vasculares, de cabeça e pescoço, ortopédicas, otorrinolaringológicas, cardiológicas, proctológicas e de angioplastia, entre outras.

Reconstruindo a autoestima

Com a intenção de proporcionar a restituição da autoestima às mulheres que sofreram mastectomia (retirada dos seios) devido ao tratamento do câncer de mama, em uma ação inédita, o governo do Estado lançou o programa Opera Mama, que realizou 12 procedimentos cirúrgicos de reconstrução de mama em mulheres, neste ano.

Saúde especializada nos lugares mais remotos do Acre

O Saúde Itinerante, programa idealizado para levar serviços médicos especializados às comunidades que estão em áreas mais remotas, rurais ou de difícil acesso, havia completado, até o primeiro semestre, ações em dez municípios do estado e concluiu o ano de 2024 com uma cobertura de 77% de todo o território acreano, atendendo os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Xapuri, Tarauacá, Manoel Urbano, Senador Guiomard, Brasileia, Porto Acre, Capixaba, Bujari, Feijó, Sena Madureira, Acrelândia, Assis Brasil e Epitaciolândia.

A Divisão de Saúde Itinerante Especializada da Sesacre, responsável pela execução das edições do programa no estado, desenvolve as ações com enfoque em neuropediatria, atendimento à população indígena e ribeirinha, além dos atendimentos para o público em geral, contribuindo para a prevenção de doenças, a educação em saúde e a promoção de ações de cuidado coletivo nas regiões atendidas. É uma forma de aproximar a saúde da população e combater a escassez de serviços em lugares mais afastados dos centros urbanos.

Com consultas médicas multidisciplinares, a equipe é composta por profissionais nas mais variadas áreas de atuação, como ginecologia, pediatria, oftalmologia, psicologia, ortopedia, oncologia, neuropediatria, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, odontologia e acompanhamento com agentes de serviço social.

Foram realizados mais de 14 mil atendimentos durante 2024, sendo 5.011 atendimentos registrados nas edições de Saúde Itinerante Especializado Multidisciplinar em Neuropediatria, com serviços de emissão de Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea), posterior aos laudos diagnosticando TEA e TDAH, 3.291 referente aos atendimentos à população indígenas e 6.071 de atendimentos totalizando o Saúde Itinerante Especializado.

Rogério Flores, pai do paciente Vitor Gonçalves, emocionou-se, destacando a contribuição das ações para a população em Brasileia. Foto: Izabelle Farias/Sesacre

“Eu já não sabia o que fazer, pois ele tem um problema na leitura e hoje, com a ajuda de todos vocês, consegui entender melhor o meu filho. É um trabalho maravilhoso porque ajuda muitas vidas. Agora nós sabemos como lidar com nossos filhos através dessa ação da Secretaria de Saúde”, afirmou Rogério Flores, pai de Vítor Gonçalves, de 15 anos, que apresenta atraso na fala.

Além disso, os profissionais de saúde ofereceram uma série de exames de apoio diagnóstico, incluindo ultrassonografias, exames laboratoriais, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite e covid-19, vacinas, colposcopia e preventivo do câncer do colo uterino (PCCU).

Daniel Shanenawa, da Aldeia Shanenawa, em Feijó, falou da importância desses atendimentos: “Vim para o atendimento no Itinerante de Saúde Indígena. Fiz a coleta de sangue para o hemograma e o teste rápido. Fui encaminhado para o especialista para analisar meus exames e estou satisfeito. Espero que este projeto continue, pois é essencial para as pessoas que precisam de assistência médica”, disse.

Agora tem ressonância e serviço de hemodinâmica no Juruá

Com foco na descentralização e na melhoria da assistência à população, o governo estadual, em parceria com o governo federal, concretizou investimentos que transformaram a realidade dos moradores da Regional do Juruá.

Em maio, o governador Gladson Cameli esteve em Cruzeiro do Sul para inaugurar um dos marcos desse progresso: a entrega de um moderno aparelho de ressonância magnética ao Hospital Regional do Juruá. Avaliado em R$ 6,9 milhões, o equipamento foi adquirido graças a emendas parlamentares e à união entre os poderes estaduais e federais, reforçando o compromisso com a saúde da população.

Com capacidade para atender até 300 pacientes por mês, o aparelho representa um avanço relevante no diagnóstico médico da região. Antes de sua chegada, a ausência do serviço obrigava muitos moradores a recorrerem ao tratamento fora de domicílio (TFD), enfrentando deslocamentos dispendiosos e desgastantes. Agora, os pacientes podem realizar exames com maior rapidez e precisão, evitando transtornos familiares e custos adicionais.

O caso de Cleidiana dos Santos ilustrou bem essa conquista da população cruzeirense, ao celebrar a oportunidade de obter localmente um exame de ressonância magnética com sedação para seu filho Cristhian, de 3 anos e meio. “É a bênção que a gente pedia há anos”, declarou, emocionada, minutos antes de o menino ser atendido no Hospital do Juruá.

Em julho, outro grande passo foi dado com a inauguração do serviço de hemodinâmica, também no Hospital Regional do Juruá. O Centro Manoel Carneiro de Messias Neto trouxe para a região a possibilidade de realizar exames e tratamentos essenciais para pacientes com problemas cardiovasculares, como o cateterismo cardíaco, a angioplastia coronariana e a retirada de corpos estranhos do sistema cardiovascular. O investimento, de R$ 4,8 milhões, foi fundamental para consolidar a política de descentralização da saúde no Acre.

A história do cruzeirense Emerson Birimba exemplifica o impacto da iniciativa. Há dois anos, ele enfrentava as dificuldades de viajar 600 quilômetros até Rio Branco para realizar cateterismo cardíaco, essencial para seu tratamento pós-infarto. “Eu tinha muita dificuldade para me deslocar à capital. A distância da família afetava meu quadro de saúde, e o recurso para me manter lá era pouco”, relatou. Com o novo serviço em Cruzeiro do Sul, Emerson agora tem acesso ao atendimento necessário perto de casa, com mais conforto e segurança.

Hospitais estão sendo construídos e reformados

Os 10.735 moradores de Porto Walter receberam, das mãos do governador Gladson Cameli, em maio de 2024, a revitalização da Unidade Mista de Saúde da cidade. Com entrega de tablets e outros equipamentos, os investimentos em Porto Walter nessas ações somam R$ 2 milhões.

Revitalização da unidade reforça os investimentos na área da saúde e prioriza a humanização ao propiciar um ambiente mais estruturado para pacientes e servidores. Foto: Josciney Bastos/Secom

A revitalização da unidade reforça os investimentos na área da saúde e prioriza a humanização, ao propiciar um ambiente com melhor estrutura não só para atender aos pacientes, mas também aos servidores que ali trabalham.

Ao listar os investimentos, Cameli enfatizou que só é possível realizar ações como essa quando o Estado cria uma aliança forte com os deputados estaduais, os prefeitos dos 22 municípios e também com a bancada federal.

A construção da nova maternidade de Rio Branco, Marieta Messias Cameli, já está em sua segunda fase. A obra, que figura como um dos maiores projetos de infraestrutura de saúde da Região Norte, destaca-se não apenas pela magnitude, mas pelo impacto positivo que terá para as próximas gerações de acreanos.

Com investimento de R$ 77,7 milhões, sendo R$ 45 milhões provenientes de repasses federais e uma contrapartida estadual de quase R$ 34 milhões, o projeto é mais um reflexo do compromisso do governo estadual com a saúde dos acreanos.

Entrega de ambulâncias e outros equipamentos

O Acre ganhou um reforço significativo na frota de ambulâncias. Em agosto, três ambulâncias de suporte básico de vida foram entregues para reforçar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/AC). Os veículos, com investimento unitário de R$ 289 mil, totalizam R$ 867 mil e foram destinados a Plácido de Castro, Porto Acre e Xapuri. A doação do Ministério da Saúde é parte do eixo de investimento em saúde do PAC, ampliando a capacidade de resposta do Samu em localidades estratégicas do estado.

Já em dezembro, uma nova etapa de melhorias foi consolidada com a entrega de equipamentos como fardamentos, desfibriladores externos automáticos (DEA), torres de videocirurgia para laparoscopia e mais quatro ambulâncias de suporte básico de vida. Os veículos foram destinados a Manoel Urbano, Plácido de Castro (Distrito de Vila Campinas), Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul. O conjunto de aquisições representa um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, marcando um reforço robusto na infraestrutura da saúde pública estadual.

A secretária adjunta de Administração e Finanças, Andrea Pelatti, destacou a relevância dessas conquistas para a saúde do estado. “A entrega dessas ambulâncias e equipamentos é um marco importante para o Acre. Elas garantem mais agilidade no atendimento de emergências e ampliam nossa capacidade técnica em procedimentos de alta complexidade. Isso reflete nosso compromisso com a saúde dos acreanos, especialmente nas regiões mais afastadas, onde o acesso a serviços especializados ainda é um desafio”, afirmou.

Obras, insumos, medicamentos e equipamentos para as unidades estaduais de saúde

O governo tem realizado investimentos nas unidades de saúde em todo o estado, com destaque para a aplicação de mais de R$ 22 milhões em obras destinadas à ampliação e modernização das unidades estaduais de saúde.

Além disso, foram destinados mais de R$ 33 milhões para a aquisição de equipamentos, insumos e medicamentos, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura e garantir atendimento de qualidade à população.

Com aproximadamente 700 mil reais investidos, a nova lavanderia do Pronto-Socorro de Rio Branco, por exemplo, ganhou mais espaço, novos equipamentos e ambiente climatizado, promovendo mais conforto, organização e contribuindo para gerar mais fluidez ao trabalho, além da valorização dos servidores.

Outro exemplo foi a entrega de equipamentos para atender a Atenção Básica com o serviço de telediagnóstico em todas as regionais. Em maio, o governo entregou na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, os novos aparelhos para serem utilizados na oferta de telerretinografia e da tele-espirometria. O investimento foi de aproximadamente R$ 1 milhão.

Regionais de saúde do estado foram contempladas com os novos equipamentos. Foto: Luan Martins/ Sesacre

As iniciativas refletem o compromisso da gestão estadual em aprimorar os serviços oferecidos e atender às demandas crescentes da saúde pública no estado.

Os investimentos em equipamentos de laboratório no Acre têm gerado resultados expressivos na ampliação da oferta de exames. Em 2024, mais de 3,5 milhões de exames foram realizados nas unidades de saúde estaduais. A iniciativa fortaleceu a capacidade de diagnóstico e permitiu que unidades de saúde em municípios mais remotos ampliassem significativamente os serviços oferecidos à população, reduzindo a necessidade de deslocamentos para Rio Branco ou Cruzeiro do Sul.

Um exemplo notável dessa expansão é a Unidade Mista de Santa Rosa do Purus, que, com a chegada do analisador de bioquímica SD1, passou a oferecer 42 tipos de exames, mais que o dobro dos 20 anteriormente disponíveis. Com essa tecnologia, o município incluiu no rol de serviços exames como troponina, BHCG e tipagem sanguínea, além do hemograma completo, essencial no diagnóstico de diversas condições.

E, com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários do SUS no Acre, em dezembro a Sesacre reinaugurou o Complexo Regulador Estadual em um novo endereço. A unidade, que antes funcionava na sede da Sesacre, em Rio Branco, é o ponto de referência para os pacientes que aguardam a realização de consultas, exames e cirurgias. O prédio, mais moderno e acessível, foi cedido pelo Estado à Secretaria de Saúde, para garantir mais conforto, acessibilidade e qualidade na assistência aos pacientes que buscam informações e encaminhamentos na rede.

Inovações tecnológicas na Saúde: avanços e transformações em 2024

Em 2024, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) continuou sua trajetória de inovação, buscando melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde no estado. Entre os destaques deste ano, estão os avanços na gestão e no atendimento, que têm transformado a forma como a saúde é prestada à população acreana.

Uma das principais inovações foi a implementação do prontuário eletrônico G-UPA nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, Segundo Distrito e Sobral, na capital, além da UPA de Cruzeiro do Sul e do Pronto-Socorro de Rio Branco. Esse sistema contribui para uma gestão mais ágil e eficiente do atendimento, garantindo que os dados dos pacientes sejam registrados de forma digital, facilitando o acesso e o acompanhamento dos casos.

Além disso, o Samu do Acre, que atende aos 22 municípios do estado, também foi integrado ao novo sistema, proporcionando monitoramento eficiente da frota e disponibilizando dados em tempo real, o que resulta em uma resposta mais rápida e coordenada em situações de emergência.

Outro avanço significativo foi a criação do Centro de Inteligência Estratégica, uma plataforma inovadora que organiza e analisa dados de saúde, vigilância epidemiológica e gestão de recursos. A ferramenta tem sido essencial para otimizar a tomada de decisões e aprimorar a gestão dos serviços de saúde, permitindo respostas mais rápidas e precisas às demandas da população.

O Hospital do Câncer do Acre (Unacon), anexo à Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), também deu um grande passo na melhoria do tratamento oncológico, com a utilização de um acelerador linear, um equipamento moderno que emite radiação para combater ou reduzir o desenvolvimento de tumores malignos. Neste ano, o governo do Estado, por meio da Sesacre, iniciou uma série de melhorias nesse equipamento, potencializando seus recursos para oferecer tratamentos mais eficazes à população acreana.

Abertura de novos leitos

Buscando oferecer melhores condições de tratamento e assistência, o governo realizou a abertura de mais leitos nos principais hospitais do estado. No Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), localizado em Rio Branco, por exemplo, foram abertos 18 novos leitos de UTI adulto.

O projeto contou com um investimento total de R$ 1,7 milhão, sendo R$ 1,6 milhão destinados à aquisição de equipamentos modernos e R$ 170 mil aplicados em melhorias estruturais e manutenção predial. O objetivo é oferecer um atendimento humanizado e de qualidade, com suporte técnico adequado para casos de alta complexidade.

Além disso, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) concluiu as obras de readequação de uma nova ala de UTI e abriu mais dez leitos de UTI pós-operatórios. Com essa ampliação, a unidade agora dispõe de 16 leitos, dos quais seis funcionarão como semi-intensivos, ampliando a capacidade de atendimento para pacientes em diferentes estágios de recuperação e tratamento.

“Essas entregas representam um marco importante para a saúde pública no Acre. Estamos fortalecendo a nossa rede hospitalar para atender com mais qualidade e agilidade as necessidades da população. Esses investimentos em infraestrutura, equipamentos modernos e na qualificação das equipes refletem nosso compromisso em oferecer um atendimento humanizado e eficiente”, enfatizou a secretária adjunta de Assistência da Sesacre, Ana Cristina Moraes.

Avanços em Telessaúde no Acre em 2024

O Núcleo Telessaúde Acre alcançou resultados significativos em 2024, com ações em telemedicina, tele-educação e telediagnóstico. Foram realizadas 10.165 teleinterconsultas, facilitando o acesso ao atendimento médico. A tele-educação contou com 107 webpalestras e 3.188 participantes, promovendo a capacitação dos profissionais de saúde.

No telediagnóstico, foram realizados 44.181 exames de Tele-ECG, 451 de Tele-espirometria e 120 de Teledermatologia, permitindo diagnósticos rápidos e eficazes. Essas iniciativas fortaleceram a saúde no Estado, especialmente em áreas remotas.

Novos servidores

O Sistema Único de Saúde (SUS) do Acre recebeu, em 2024, um reforço com a contratação de novos servidores, visando aprimorar o atendimento à população e fortalecer a infraestrutura de saúde pública na região.

Este ano, foram nomeados 152 servidores para o quadro efetivo e 806 temporários. Até o ano passado, segundo dados da Secretaria de Administração (Sead), foram 6.222 servidores convocados para o quadro do Estado, resultado de concurso público efetivo ou processo seletivo simplificado, que oferece vagas temporárias.

Com as novas convocações na capital e também no interior, esse número já ultrapassa 6.352 vagas no setor público nos últimos anos da gestão Gladson Cameli, estabelecendo-se como um dos governos que mais convocou servidores públicos, focando na valorização de pessoal e no atendimento à população.

A enfermeira Carolaine Retman foi uma das empossadas para o quadro efetivo da Sesacre. “No ano da minha formatura, prestei o concurso, graças a Deus passei e agora sou servidora pública. Gostaria de agradecer ao governo estadual por promover essa oportunidade. Sou acreana e para mim é um privilégio muito grande poder atuar na saúde pública do meu estado”, declarou.

Bolsa-qualificação e Centro de Atenção à Saúde do Servidor incentivam e valorizam servidores

Investindo na qualificação e valorizando o servidor, o governo do Acre efetuou, em novembro, o pagamento de aproximadamente R$ 30 milhões, destinados ao Bolsa-Qualificação, contemplando 7.187 servidores da saúde. O benefício teve um valor médio de R$ 4.100 por servidor.

Katiucy Queiroz, enfermeira na UPA da Sobral, agradeceu o incentivo: “É bom ver que esse governo e todos os parlamentares estão valorizando a saúde. Hoje nos sentimos valorizados como pessoas e profissionais, e vamos poder investir na nossa profissão e no nosso conhecimento. Tudo isso vai se refletir no atendimento ao paciente. Muito obrigada por estarem se empenhando nessa valorização e por se preocuparem conosco”, declarou.

Inaugurado em outubro, o Centro de Atenção à Saúde do Servidor Público (Cass) representa um marco para o funcionalismo público do Estado do Acre, promovendo um atendimento integral e especializado para os servidores estaduais, com uma estrutura completa de saúde voltada à prevenção e ao cuidado contínuo.

O Cass é fruto de um investimento de R$ 800 mil, realizado em parceria entre a Secretaria de Estado de Administração (Sead), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

A nova unidade de saúde oferece serviços de clínica médica, odontologia, fisioterapia, psicologia, enfermagem e assistência social, além de integrar a Junta Médica do Estado, o que facilita processos de licenças e perícias médicas para os servidores.