Os detalhes da inauguração do Elevado Beth Bocalom, na Avenida Dias Martins, em Rio Branco

A inauguração do elevado Beth Bocalom, na Avenida Dias Martins, em Rio Branco, contou com a presença do governador Gladson Cameli. Ele chegou acompanhado do prefeito Tião Bocalom e falou da importância de fortalecer os laços entre os poderes municipal e estadual.

Governador esteve na inauguração de elevado da Dias Martins e destacou importância da obra. Foto: Neto Lucena/Secom

O elevado promete não apenas facilitar a mobilidade urbana, mas também agregar valor estético e turístico à cidade.

Ao chegar no local, o governador falou da importância da obra para a capital.

“Vai ficar pra história, porque mostra a autoestima da determinação de uma equipe. O Acre não pode perder seu protagonismo de ter o direito de união e colocarmos no planejamento para que outras cidades possam ter essa estrutura também”, disse o governador.

O investimento total da obra foi de R$ 17.985.000, executado integralmente com recursos próprios do Município.

O elevado possui 188 metros de extensão total, com um vão livre central de 4,50 metros e largura de 7 metros, sendo pista dupla no sentido bairro-centro, garantindo maior fluidez ao tráfego. Trata-se de uma estrutura mista de concreto e aço, com fechamento lateral em alumínio composto.

Foram instalados espelhos d’água nas duas cabeceiras, equipados com iluminação em LED, que não apenas melhoram a visibilidade noturna, mas agregam ao visual do empreendimento.

“Essa obra nós fizemos com maior carinho, com maior respeito à população, no sentido de que ela possa ver nessa obra aqui a tua casa, a tua cidade mais bonita, para que a sua autoestima, como disse o governador aqui, possa aumentar a cada dia”, destacou o prefeito Tião Bocalom.

O prefeito destacou ainda que a união e a presença do Estado têm sido fundamentais para o avanço do desenvolvimento econômico e social da região.

“É uma parceria que a gente está estabelecendo e que vai durar muito tempo e ajudar muito o povo de Rio Branco”, reforçou.

O empresário Adem Araújo reforçou em sua fala que as obras na cidade, tanto do Estado, como da prefeitura, são um motor que alavancam a economia da região.

“Essa é uma obra significativa, importante para Rio Branco. Temos dois elevados em uma das avenidas principais, onde temos muitos empreendimentos e essas obras ajudam muito a fomentar nossa economia”, disse.

O governador reforçou ainda que Rio Branco é uma cidade em crescimento e que o pilar de sua gestão é o governo de mãos dadas com os municípios.

“Sou um otimista por natureza. Nosso governo também investe nesse processo de mobilidade urbana, através de obras como do Complexo Viário Ceará-Getúlio Vargas, projeto visa que melhorar a mobilidade urbana da capital”, reforçou.

Com investimento de R$ 22 milhões, a obra está em andamento e tem previsão de ser entregue em 2025. O governador citou outras obras também, como a Orla do Bairro Quinze, recuperação da orla do Centro da capital.