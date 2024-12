Nível do Rio Acre baixa quase 1,5m em 24 horas na capital acreana

O nível do Rio Acre baixou de forma considerável nas últimas 24 horas na capital acreana. Conforme medição da Defesa Civil, a cota no último dia do ano é de 9,47m, o que representa 1,47m do que o nível registrado há 24 horas.

Nos últimos dias, o nível do manancial chegou a se aproximar da cota de 12 metros que faz com que a Defesa Civil coloque em prática o Plano de Contingência que define as ações em caso de enchente e de transbordo dos igarapés.

A situação tranquila foi provocada pela ausência de chuvas fortes nos últimos dias ao longo das regiões que compõem a Bacia do Rio Acre.