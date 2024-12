Gatinha adota bebê como humano favorito e cena comove web; ASSISTA

Uma gatinha e pelagem rajada deixou bem óbvio para sua família que tem um integrante favorito. A felina chamada Lua decidiu adotar o bebês cuidadores como a sua pessoinha mais querida.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, a gatinha apareceu esfregando o focinho na cabeça do neném, que começou a sorrir ao sentir sua melhor amiga brincando com ele.

“Precisou meu filho nascer para descobrirmos quem era o humano preferido da Lua”, dizia a legenda da publicação que viralizou e atingiu 778 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena. “Ela fica chapadinha de cheirinho de neném”, “Nazaré Tedesco! Lua, escolhendo seu humano preferido”, “Que amor! Ela não vai mais deixar vocês pegarem nessa criança”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS