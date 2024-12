Esqueceu a programação do Révellion da Família? saiba agora como será a virada do ano na capital do Acre

Representantes do governo do Acre, da Prefeitura de Rio Branco e da Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícolas do Acre (Acisa) se reuniram nesta sexta-feira, 27, na sede da associação, para tratar sobre a segurança do Réveillon da Família, em Rio Branco.

A festa da virada será na próxima terça-feira, 31, a partir das 20h, no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. Fruto de uma parceria público-privada e com atrações locais e nacionais, os organizadores estimam receber cerca de 20 mil pessoas“Nós temos uma perspectiva da utilização de mais de 200 profissionais da área de segurança pública, tanto na área interna, quanto a que fica no entorno do evento. Nós teremos segurança nas entradas, mas também teremos nas vias de acesso, controle por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) e RB Trans. Então, com certeza será uma festa muito bonita, onde o Estado está empenhado para que o nosso cidadão tenha uma segurança efetiva na festa”, informou o representante da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), coronel Atahualpa Batista.

Além do efetivo de segurança do Estado e da prefeitura, o evento contará com a atuação de mais de 120 agentes de segurança de uma empresa privada, fazendo o controle do acesso ao evento. A Sejusp contará também com 17 câmeras de videomonitoramento.

A praça de alimentação será fora do perímetro cercado do evento, para garantir mais conforto e segurança às pessoas que vão prestigiar a festa. Crianças e adolescentes só poderão entrar acompanhadas pelos pais ou responsáveis e com o documento de identificação.

Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Rio Branco, Cid Ferreira, a união entre as instituições torna o evento ainda mais grandioso. “A parceria entre Estado, prefeitura e Acisa traz para a população mais estrutura de segurança. Então, eu acredito que essa união deve continuar para próximos eventos”, declarou.

Para a vice-presidente da Acisa, Patrícia Dossa, a expectativa é que tudo corra muito bem: “É muito importante ter esse alinhamento com os órgãos que compõem a estrutura de segurança para garantirmos um evento de muita qualidade para a nossa população”.

Programação

Palco Alternativo

20h – Trio Furacão

21h30 – Ivan de Carvalho

21h45 – Mugs 2

22:h45 – Sandra Melo

Palco Principal

00h – Show Pirotécnico (Duração de 10 minutos de fogos sem estampido)

00h15 – Léo Magalhães

1h45 – Wanderley Andrade

3h Álamo Kário

3h30 – Encerramento

O que não pode levar

Objetos cortantes, geleira, garrafas de vidro, isopor, menores desacompanhados, cadeiras de praia, cadeiras de plástico e capacetes não podem ser levados para dentro do espaço.

Empreendedorismo

A Economia Solidária também marcará presença no Réveillon da Família, em Rio Branco. Cerca de 70 empreendimentos ofertarão ao público um cardápio diversificado de comidas típicas regionais, com a organização da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e associações locais, valorizando a cultura e a gastronomia acreana e os empreendedores da região.