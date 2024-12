Vídeo! Presidente de Câmara de Vereadores é morto a tiros em frente de casa; assista

O vereador Marcos Aurélio de Araújo (PP), de 57 anos, presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte (CE), foi morto a tiros em frente de casa, na noite desta quinta-feira (26).

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Marcos Aurélio estava sentado na calçada com a sogra e outra mulher quando dois homens chegaram em uma motocicleta, correram na direção dele e dispararam ao menos nove vezes.

Uma das mulheres que estava perto da vítima correu para se proteger, durante o ataque. Já a sogra do político, de 75 anos, permaneceu sentada, sem conseguir fugir e foi atingida por dois disparos. A idosa foi socorrida, já o vereador morreu no local. Após o crime, os dois suspeitos fugiram em uma moto.

Segundo informações do portal g1, a Secretaria da Segurança do Ceará informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso, que está sob responsabilidade da Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte.

Marcos Aurélio era natural de Tabuleiro do Norte e nas eleições deste ano, foi reeleito para o quarto mandato como vereador da cidade. A Prefeitura de Tabuleiro decretou luto oficial de três dias pela morte do presidente da Câmara da cidade.





Fonte: BNEWS