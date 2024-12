Vídeo: Ansiosa, passageira abre porta de emergência e anda na asa do avião

Uma cena incomum chamou atenção no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, nos Estados Unidos, no último dia 22 de dezembro. Após o pouso do voo 323 da Alaska Airlines, que vinha de Milwaukee, uma mulher abriu a porta de emergência do Boeing 737-900, subiu na asa da aeronave e acenou para os trabalhadores no solo.

O momento foi registrado por câmeras de vigilância e rapidamente viralizou. A mulher, que vestia uma camisa vermelha e calças escuras, carregava uma mochila enquanto se sentava na asa. De acordo com testemunhas, ela permaneceu ali por cerca de 11 minutos antes de ser ajudada a descer por bombeiros, utilizando uma escada.

Imagens obtidas pela rede de televisão KIRO7 mostram que, durante o tempo em que esteve na asa, a passageira parecia alheia às operações na pista, mesmo quando carrinhos de bagagem passaram próximos a ela. Trabalhadores de um veículo de catering foram os primeiros a avistá-la, mas apenas seis minutos depois alguém dentro do avião percebeu o que estava acontecendo.

Segundo Perry Cooper, diretor de Relações com os Media do aeroporto, a mulher parecia “ansiosa”. A Alaska Airlines classificou o comportamento como o de um “passageiro disruptivo” e confirmou que o incidente foi resolvido com segurança, sem feridos ou impacto nas operações do aeroporto.

Após ser retirada da asa, a mulher foi encaminhada a um hospital para avaliação médica. A polícia também esteve presente no local para investigar o ocorrido.

A Alaska Airlines declarou que está cooperando com as autoridades e revisando os detalhes do caso.

Uma passageira do voo #AS223 da Alaska Airlines vindo de Milwaukee abriu a saída de emergência e caminhou na asa de um Boeing 737-900, depois sentou-se na e começou a acenar para os trabalhadores do Aeroporto Internacional de Seattle Tacoma em 22 de dezembro de 2024. pic.twitter.com/6k2kZ18kkv — Aeroporto da Depressão (@Aeroportod) December 30, 2024

Fonte: BNEWS