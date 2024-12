Réveillon da Família contará com detectores de metal, revista, câmeras de reconhecimento facial e mais de 400 operadores da Segurança em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Para garantir a segurança das festividades de Réveillon na noite de terça-feira, 31, e madrugada de quarta, 1º, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), implementará uma forte estrutura com bloqueios, detectores de metal, revistas e câmeras de reconhecimento facial.

Segurança no Réveillon contará com detectores de metal, revista, câmeras de reconhecimento facial e mais de 400 operadores. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, destaca que todas as forças da área estão comprometidas em proporcionar um evento seguro para os acreanos: “Com as medidas adotadas, queremos garantir que todos possam desfrutar das festividades com tranquilidade”.

Secretário José Américo Gaia destaca que todas forças da área estão comprometidas em proporcionar uma festa segura para acreanos. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O monitoramento será realizado por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que conta com mais de 500 câmeras distribuídas em pontos estratégicos de todo o Acre, sendo 17 delas instaladas no entorno da Arena da Floresta, na capital, onde será realizado o Réveillon da Família. O diretor operacional da Sejusp, Atahaulpa Ribera, acrescenta que a segurança é a prioridade durante a comemoração. “Com a atuação da segurança privada e a Sejusp, estamos prontos para enfrentar qualquer eventualidade e garantir a proteção de todos”, enfatiza.

Diretor operacional da Sejusp, Atahaulpa Ribera acrescenta que segurança é prioridade durante comemoração. Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

Além das medidas já mencionadas, a segurança do evento contará com sobrevoos de drones e helicópteros do Centro de Operações Aéreas (Ciopaer), que farão monitoramento durante o dia e a noite. “Estamos implementando a Operação Papai Noel, em que a Polícia Militar estará intensificando a presença nas ruas, assegurando que a festa transcorra em um ambiente seguro”, explicou Ribera.

Segurança do evento contará com sobrevoos de drones e helicópteros do Centro de Operações Aéreas (Ciopaer). Foto: Mariana Moreira/Sejusp

Somente em Rio Branco, a expectativa é que entre 15 e 20 mil pessoas circulem durante o período da festa do Réveillon da Família. A megaoperação de segurança envolverá mais de 400 operadores em todo o estado, sendo 200 apenas na capital. A Polícia Civil também estará presente, com agentes em todo o Acre e todas as delegacias em funcionamento. Durante a festa não serão permitidos menores desacompanhados, bem como objetos cortantes, geleiras, garrafas de vidro, isopores, cadeiras de praia, cadeiras de plástico e capacetes.

Polícia Civil também estará presente, com agentes em todo o estado e todas as delegacias em funcionamento. Foto: Ascom/Polícia Civil

Programação de Rio Branco

Palco Alternativo

20h – Trio Furacão

21h30 – Ivan de Carvalho

21h45 – Mugs 2

22h45 – Sandra Melo

Palco Principal

0h – Show pirotécnico (10 minutos de espetáculo de fogos sem estampido)

0h15 – Léo Magalhães

1h45 – Wanderley Andrade

3h – Álamo Kário

3h30 – Encerramento

Programação de Cruzeiro do Sul

Para celebrar a chegada de 2025, o evento contará com shows nacionais de Tarcísio do Acordeon e Chicão dos Teclados, além de apresentações de artistas locais e um espetáculo pirotécnico.